Von Annelie Brandner

Mosbach. Leuchtend weiß glänzten die beiden Zelthallen in der Sonne, als die ersten Bewohner gestern Mittag einzogen. "Good weather in Deutschland", freuten sich die 60 Neuankömmlinge aus Nigeria und Gambia. Petrus hatte es gut gemeint: Die Gesichter strahlten mit der Sonne um die Wette.

In den durch dünne Trennwände unterteilen Schlafräumen warteten "Starter-Sets" auf ihre neuen Besitzer. Bettwäsche, Teller, Kochlöffel. Man habe an alles gedacht, so Bürgermeister Michael Keilbach, der zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern gekommen war, um die jungen Männer zu begrüßen Der immense Einsatz beeindruckte Jeannette Bell vom Diakonischen Werk. Frauen und Männer erwarteten die mit Bus und Bahn Ankommenden. Sie brachten Blumen und Willkommensschilder; vorbereitete Kuchen und dampfender Tee warteten in den Gemeinschaftsräumen.

Zunächst einmal für 17 Monate soll der Elzpark den Asylbewerbern ein Zuhause bieten. "Immer vor Ort" wird Melissa Klingmann vom Landratsamt in Mosbach sein, ihr Büro wurde kurzerhand ausgelagert. Zusätzlich sind zwei Männer vom Sicherheitsdienst rund um die Uhr an der Unterkunft.

Ab heute, 15 Uhr, soll es laut Peter Krieger vom Arbeitskreis Asyl Stadtführungen geben. Diese dienen jedoch nicht dazu, den Neuankömmlingen die historischen Besonderheiten der Stadt näher zu bringen, sondern sollen erste Orientierungshilfe geben: Wo kaufe ich am besten ein? Und wo finde ich Arzt, Landratsamt und Jobcenter? Die Helfer des Arbeitskreises Elzpark haben hierfür einen Plan zusammengestellt, welchen die ehrenamtlichen Stadtführer erhalten - noch wird Unterstützung gesucht. Englisch- oder Französischkenntnisse vorausgesetzt.

Da die Flüchtlinge während der Prüfung ihrer Asylanträge nicht arbeiten dürfen, soll ein Angebot der ehrenamtlichen Helfer Beschäftigung bieten. Sprachkurse und Sportangebote können bald wahrgenommen werden. "Das Interesse an Deutschkursen bei den Flüchtlingen ist riesig", weiß Christine Glatzer, die in der Gemeinschaftsunterkunft "Haus am Wald" seit 2014 ehrenamtlich unterrichtet. "And football", unterbricht Savi aus Nigeria. Auf gemeinsames Kicken freuen sich viele von ihnen, die Augen leuchten, als die Helfer erzählen, dass Plätze in unmittelbarer Nähe sind.

Dann ist Essenszeit. Reis mit Hühnchen duftet bereits. Gekocht haben im "Haus am Wald" lebende Männer aus Syrien und Pakistan schon am Tag vor der Ankunft. Sie hoffen, dass "die Neuen" einen ebenso guten Start in Mosbach haben wie sie.