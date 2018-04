Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Für Sabine Schweiger war es das erste Mal. Und von ihrer Premiere beim vorweihnachtlichen Schauturnen des TV Aglasterhausen war sie am Ende sichtlich angetan. "Wow, die Halle pulsiert ja richtig", so die neue Bürgermeisterin ob des Gewusels in der einmal mehr voll besetzten Sport- und Festhalle. Vor diesem Hintergrund machte sich die Rathauschefin auch konsequenterweise gar nicht erst die Mühe, viele Worte zur Begrüßung der zahlreichen Gäste zu verlieren.

Nur soviel: "Ich sehe hier die Zukunft Aglasterhausens - und die sieht sehr gesund aus", so Sabine Schweiger. "Den Trick mit dem Schreien", den TV-Vorsitzender Michael Fath zuvor zur Aufmerksamkeitssteigerung bei Kindern und Erwachsenen angewandt hatte, wolle sie indes mal im Gemeinderat ausprobieren, schloss die Bürgermeisterin.

Und dann konnte es losgehen - drei Stunden volles Bewegungsprogramm. Nach dem Flashmob zum Aufwärmen (da mussten auch die Sitzplatzinhaber mitmachen ...) lieferten die Aktiven des TVA in 14 Präsentationen den Nachweis turnerischen Könnens und ihrer reichlich vorhandenen Kreativität. Im steten Wechsel zwischen Bühne und großer Schaufläche in der Hallenmitte boten die Turner das über viele Woche Einstudierte vor großem Publikum dar.

Die Kleinen aus dem Kinderturnen (drei bis vier Jahre alt und unter Leitung von Carola Rullmann, Anja und Laura Schoblacher) durften den Anfang machen, vor dem großen Finale mit allen Teilnehmern auf der Bühne gingen dann die Lichter aus: Für die stimmungsvolle Schwarzlichtnummer der Mädchenturngruppe Ü12 (Leitung Ute Krämer, Susanne Brenner), die trotz Kamera-Blitzern aus dem Publikum zum Hingucker wurde. Die Blicke mit Lichteffekten und unterhaltsamen Einlagen zogen zuvor freilich schon die Jungs Ü13 (Jochen Schröder) auf sich. Ihre selbst auferlegte Vorgabe "We love to entertain you" erfüllten sie auf alle Fälle.

Zu unterhalten wussten unterdessen auch die weiteren Aktiven. Unter dem Titel "Gonna fly now" präsentierten sich die Jungs im Alter von acht bis 13 Jahren unter der Regie von Jochen, Nico und Robin Schröder sowie Michael Kosten. Dieses Übungsleiterteam zeichnete (mit Lukas Brenner zusammen) auch für die unmögliche Mission verantwortlich, die das Jungenturnen 6 bis 10 später unter Mithilfe der "Muppets" irgendwie doch löste. "Da ist es dann auch nicht das Allerwichtigste, dass alle Knie durchgedrückt sind", kommentierte Michael Fath, beeindruckt vom Einfallsreichtum seiner Aktiven.

Dazwischen und drum herum brachen kurzzeitig das Dschungelfieber ((Mädchen 5. und 6. Klasse/Susanne Brenner) und der Winter aus (1. und 2. Klasse), sogar die Südsee rief (3. und 4. Klasse) ein paar Minuten lang. Die beiden letztgenannten Choreografien hatten Jennifer Profitlich und Celina Wedereit kreiert. Als "Starke Kinder" präsentierten sich die sieben- bis elfjährigen Mädchen (Ramona und Susanne Brenner, Johanna Bender, Wiebke Schifferdecker), die weibliche Jugend bis 28 weckte derweil Übungsleiterin Susanne Brenner auf: "Wake me up" bot Überschläge, Schrauben und mehr inmitten des Publikums.

Die Ballgymnastik unter Regie von Ute Krämer, ein Sketch der Seniorengruppe von Christa Ball sowie Ausschnitte aus dem Eltern-Kind-Turnen (Daniela Klingmann) und den Übungsstunden der vier- bis fünfjährigen Nachwuchsturner (Carola Rullmann, Anja Schoblacher) komplettierten die "spannende Tagesordnung", die eingangs Sabine Schweiger prophezeit hatte. Sie sollte recht behalten mit ihrer Voraussage.

Nach drei unterhaltsamen wie bewegten Stunden bedankte sich Turnvereinsvorsitzender Michael Fath noch artig bei der Bürgermeisterin für die Nutzung der Hallen. Um sogleich jedoch auf den besonderen Gegenwert für dieses Angebot zu verweisen: "Dafür bieten wir dann halt alle zwei Jahre so was." So haben am Ende alle was davon.