So sieht die neue Verkehrsführung am Quartier an der Bachmühle aus. Grafik: Stadt Mosbach

Mosbach. (stm) Das Quartier an der Bachmühle hat bereits im Frühjahr die Pforten geöffnet. Nach der vor kurzem eröffneten Mediathek ziehen in den nächsten Wochen auch die restlichen Mieter in die beiden Gebäudeteile ein. Die Gestaltung der Außenflächen und Fahrwege wurde mit der Asphaltierung der Umfahrung zwischen Rhein-Neckar-Zeitung und dem neuen Quartier in den letzten Tagen abgeschlossen, so dass jetzt sämtliche Verkehrsflächen hergestellt wurden. Das Ordnungsamt möchte deshalb die Gelegenheit nutzen und die Verkehrsteilnehmer über die neuen Verkehrsregeln informieren.

Die Verkehrsfläche zwischen den beiden Gebäudeteilen, den sogenannten Boulevard (auf der Grafik grün hinterlegte Fläche) wurde als Fußgängerzone ausgewiesen. Analog der Regelung in der Hauptstraße ist die Fläche den Fußgängern vorbehalten und darf von den Radfahrern nicht befahren werden. Die Radfahrer gelangen zur über die B 27 führenden Brücke über die Bachmühle oder den Weg zwischen RNZ und dem Quartier an der Bachmühle, die auch entgegen der dortigen Einbahnregelung mit dem Rad befahrbar ist. Der Gartenweg entlang des Quartiers und die umliegenden Flächen, wie z.B. die Straße An der Bachmühle, sind als verkehrsberuhigter Bereich (orange hinterlegte Fläche) ausgewiesen. Dies bedeutet, dass hier Schritttempo gefahren werden muss.

Das Parken ist nur in den dafür gekennzeichneten Flächen erlaubt. Da sich im Gartenweg nur wenige Kurzparkzonenplätze befinden, sollten die Verkehrsteilnehmer die neue Tiefgarage Zentrum in Anspruch nehmen, in der jetzt 190 geräumige Stellplätze zur Verfügung stehen, die auch direkt von der Bundesstraße angefahren werden können. Ansonsten ist im verkehrsberuhigten Bereich lediglich das Ein- und Aussteigen bzw. das Be- und Entladen zulässig.

Das Durchfahrtsverbot im Bereich der Taxi-Stellplätze hat weiterhin Bestand und wird auch wieder vom städtischen Vollzugsdienst verstärkt überwacht. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die provisorische Zufahrt von der B 27 zum ehemaligen Gartenwegparkplatz (hinter dem Pressehaus der Rhein-Neckar-Zeitung) gesperrt wurde und diese Fläche jetzt ausschließlich den Fußgängern vorbehalten ist.

Mit dem Einzug der restlichen Mieter werden auch die zahlreichen Handwerkerfahrzeuge, die im Gartenweg und der Bachmühle zu Behinderungen führten, entfallen, so dass dann auch wieder der Stadtbus nach den Sommerferien durch den Gartenweg fahren kann.