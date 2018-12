Mosbach. (jbl/ly) Für Landesbischof Dr. Ulrich Fischer war es eine der beeindruckendsten Dekanswahlsynoden, die er erlebte, und wie er waren die Wahlberechtigten sowie die Gäste angetan von den Vorträgen und Antworten der beiden Kandidaten. Christiane Glöckner-Lang (Zuzenhausen) und Folkhard Krall wussten vollauf zu überzeugen und machten dem Gremium die Wahl schwer. Am Ende hatte der Lahrer Pfarrer Folkhard Krall (50) überraschend schon im ersten Durchgang die erforderliche Mehrheit erreicht.

Auf Einladung des Vorsitzenden der Bezirkssynode, Gerd Otto, waren am Mittwochabend in der Aula des Berufsbildungswerks der Johannes-Diakonie 70 der 79 Wahlberechtigten zusammengekommen (41 gewählte und 12 berufene Mitglieder der Synode, 17 kraft Amtes, acht Älteste der Stiftspfarrei/Waldstadtgemeinde sowie der Patronatsherr der Stiftsgemeinde, Fürst zu Leiningen), um den oder die Nachfolgerin für den im Oktober nach Karlsruhe gewechselten Dirk Keller zu wählen. Zwei Bewerber standen zur Auswahl, vorgeschlagen vom Landesbischof: Pfarrerin Christiane Glöckner-Lang aus Zuzenhausen - im Gremium bestens bekannt aus ihrer Zeit als Seelsorgerin in Neckarzimmern - und der aus Mannheim stammende Pfarrer Folkhard Krall. Beide seien ausgewiesen gute Theologen, die in ihrer Arbeit auch über "den Tellerrand hinausgeschaut" und auf höherer Ebene Verantwortung übernommen haben, so Landesbischof Ulrich Fischer.

Ein Gottesdienst in der Johanneskirche mit "Hausherr" Pfarrer Richard Lallathin, Bezirkskantor Bernhard Monninger an der Orgel und Prediger Prälat Prof. Dr. Traugott Schächtele ging der Wahl voraus. Von einem "denkwürdigen" Tag sprach der Prälat und erinnerte an einen längst vergangenen besonderen Tag: den 15. November 1563, als in Mosbach die Kirchenordnung für die Kurpfalz unterschrieben wurde. Ebenso wie die Veröffentlichung des "Heidelberger Katechismus" jähre sich dies 2013 zum 450. Mal. Mit Fragen, die sich nicht im Heidelberger Katechismus finden, befasste sich Schächtele in seiner Predigt: "Warum sind Ämter in der Kirche von Nöten, wenn doch der Heilige Geist sie leitet? ", "Warum sind die Christen ein so unordentlicher Haufen?" und "Warum glauben so viele in der Welt an einen Gott, wenn manche von ihnen Jesus Christus nicht mal kennen?". Gut sei es, so der Prälat, dass es Menschen gibt, die sich mit auf die Suche nach Antworten machen, die richtungsweisend mitwirken bei den Fragen des kirchlichen Lebens und in der Gestaltung der Kirche.

Nachdem die Regularien unter Moderation von Gerd Otto festgestellt worden waren, stellten sich beide Kandidaten (in Abwesenheit des Mitbewerbers) nochmals kurz vor, legten die Schwerpunkte ihrer seelsorgerischen Arbeit sowie ihres Verständnisses von Kirche dar und punkteten auch in der Beantwortung der Fragen aus der Synode.

Während Pfarrerin Christiane Glöckner-Lang selbstbewusst und mit einer gut aufgebauten und ausgearbeiteten Rede ihren Lebensweg und ihre Beweggründe für die Bewerbung und ihre Ziele klar vorstellte, stand Folkhard Krall sehr ruhig und zurückhaltend vor seinen Zuhörern. Über seine Person zu sprechen fiele ihm schwer, und so baute er klug die Vorstellung von einer ganz anderen Seite her auf. "Der Dienst als Pfarrer ist für mich in erster Linie ein Dienst an der Sache." Krall stellte offene Fragen nach Veränderungen in der Kirche, sprach dem so wichtigen Aufbau von Vertrauen und einer "einladenden Kirche" das Wort. "Kirche lebt in der Welt", so Krall, und hier sieht er sein Aufgabenfeld. Das Miteinander pflegen und offen sein, auch und vor allem dann, wenn strukturelle Veränderungen anstehen.

Schon nach dem ersten Wahlgang verkündete Vorsitzender Gerd Otto: "Dies ist der Zeitpunkt, an dem ich Pfarrer Roth bitten möchte, nach draußen zu gehen. Zünden Sie sich eine Zigarette an und blasen Sie weißen Rauch in die Luft"! Der neue Dekan stand fest. Mit absoluter Mehrheit hatte die Versammlung Folkhard Krall zum neuen Dekan gewählt (42 von 40 erforderlichen Stimmen entfielen auf Folkhard Krall, 25 Stimmen konnte Christiane Glöckner-Lang auf sich vereinen, drei Wähler/Wählerinnen gaben Stimmzettel mit "Enthaltung" ab).

Für die kommenden acht Jahre wird Krall als Dekan den Evangelischen Kirchenbezirk Mosbach leiten und in der Stiftsgemeinde/Luthergemeinde Waldstadt mit einem halben Deputat wirken (vgl. "Hintergrund"). Wie vom Dekanat gestern zu erfahren war, wird Pfarrer Krall, der 1993 bis 2005 in Reichartshausen im Kleinen Odenwald tätig war, seinen Dienst als Dekan im Sommer (voraussichtlich August) antreten. Wohnsitz wird die Familie Krall (seine Frau stammt aus Obrigheim und ist ebenfalls Pfarrerin) in Mosbach nehmen.