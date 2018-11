Von Christian Beck

Neckar-Odenwald-Kreis. Während sich Eisverkäufer und Fußballfans über das sommerliche Wetter freuen, schauen die Landwirte zurzeit sorgenvoll gen Himmel oder auf die Wetter-App ihres Handys: Seit Wochen hat es im Neckar-Odenwald-Kreis so gut wie gar nicht geregnet. Die Ackerböden sind staubtrocken, vor allem das Getreide leidet. In manchen Gegenden befürchten die Bauern bis zu 30 Prozent Ernteeinbußen.

"Das ist viel zu klein, in dem Korn ist fast nichts drin." Wenn der Neunkirchener Landwirt Walter Leibfried zurzeit einen Blick auf seine Felder wirft, hält sich seine Begeisterung stark in Grenzen. So zum Beispiel beim Winterweizen: In manchen Bereichen sind die Ähren noch grün, in anderen schon goldgelb. Letzteres sollte aber um diese Jahreszeit noch gar nicht der Fall sein - das Korn ist zum Teil notreif. Das bedeutet, dass die Kornfüllungsphase zu früh abgeschlossen ist. Dementsprechend mickrig sind die Getreidekörner.

Dafür verantwortlich ist der Wassermangel: Ohne Feuchtigkeit können die Pflanzen keine Nährstoffe durch die Halme transportieren. Dieses Problem betrifft zurzeit alle Getreidearten, und zwar im ganzen Kreis. Besonders schlimm ist es aber im Bauland. Denn dort sind die Böden häufig flachgründiger und können das Wasser somit nicht so gut speichern. Unter anderem in Rosenberg und Walldürn tritt dieses Phänomen auf.

Dies bekommt auch Landwirt Herbert Kempf aus dem Walldürner Stadtteil Altheim zu spüren: "Der Ertrag bricht zusammen", berichtet der Vorsitzende des Kreisbauernverbands. Dementsprechend werde die Ernte nach den sehr guten Erträgen im letzten Jahr nun eher unterdurchschnittlich ausfallen. Vereinzelt arbeiten Mähdrescher schon auf den Feldern, in den nächsten Tagen wird mancherorten schon die Wintergerste eingebracht. Anschließend folgt die Sommergerste, dann der Dinkel, in etwa drei bis vier Wochen soll der Weizen an der Reihe sein, schätzt Kempf.

Sämtliche Erntetermine sind in diesem Jahr deutlich früher als üblich. Verantwortlich sind mehrere Faktoren: der trockene Winter, das heiße Wetter um Pfingsten und schließlich der wenige Regen, vor allem in den letzten Wochen. Für heute und morgen sind zwar Regenfälle gemeldet, doch für manchen Pflanzen könnte dies zu spät sein. Schlimmer noch: Das zum Teil schon reife Getreide könnte dann erneut austreiben - vor allem bei der Braugerste würde dies zu weiteren Qualitätseinbußen führen.

Neben den Baulandgemeinden sind beispielsweise auch Waldbrunn und Wagenschwend von der Trockenheit stärker betroffen. "Rund um Mosbach, Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen ist es noch nicht ganz so schlimm", erklärt Leibfried. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbands begründet dies vor allem mit Unterschieden in der Beschaffenheit und Qualität der Ackerböden.

Neben den verschiedenen Getreidearten sind von dem fehlenden Regen aber auch andere Pflanzen betroffen, so zum Beispiel der Mais. Auf einigen Äckern rollt er ob der Trockenheit schon die Blätter. Hier könnten nun hoffentlich bald einsetzende Regenschauer aber noch viel retten, erklären die Landwirte unisono. Unerfreulich ist für sie aber auch der Blick auf die Wiesen: Aufgrund des ausbleibenden Regens wächst das Gras kaum nach, einige Bereiche sind bereits braun, berichtet Andreas Sigmund, Kreisgeschäftsführer des Bauernverbands. Vor allem Landwirte, die das Grüngut für ihr Vieh brauchen, machten sich Sorgen, wie sie ihre Silos voll bekommen, erzählt Landwirt Leibfried.

Klar ist indes, dass sich die Ernteeinbußen auch in finanzieller Hinsicht bei den Landwirten bemerkbar machen werden. In welcher Höhe, das wagt im Moment noch niemand zu sagen. Denn ein ordentlicher Regenschauer könnte schon so manches ändern. Die Zeichen dafür stehen gut: "Am Wochenende soll es regnen", freut sich Walter Leibfried nach einem Blick auf seine Handy-App.