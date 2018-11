Das Wohnaus neben dem Kindergarten (links im Bild) in Oberschefflenz dient künftig als Jugendtreff. Die Akten des Gemeindearchivs, die bisher darin gelagert wurden, haben nun vorübergehend einen Platz im alten Rathaus gefunden. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Schefflenz. Mit einer Reihe verschiedener Punkte befasste sich der Schefflenzer Gemeinderrat in seiner jüngsten Sitzung. Erneut auf der Tagesordnung stand dabei das Thema Mitteilungsblatt. Daneben ging es unter anderem um die Friedhofsplanung sowie Sanierungen in der Dorfmitte von Mittelschefflenz.

Wie soll das Schefflenzer Mitteilungsblatt künftig aussehen? Und vor allem: Wie viel soll es kosten? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Gemeinderäte nun bereits zum wiederholten Male. Der Hintergrund: Die Firma Nussbaum Medien, mit der die Gemeinde einen Vertrag geschlossen hat, möchte die Preise erhöhen. Dafür wäre ein farbiger Druck künftig möglich. Die Gemeinderäte hatten deshalb vorgeschlagen, dass die Gemeinde die Mehrkosten der Preiserhöhung übernehmen könnte.

In der jüngsten Sitzung stellten nun Vertreter der Druckerei Henn + Bauer ein Alternativangebot zur Produktion des Mitteilungsblattes vor. Vor diesem Hintergrund sprachen sich einige Räte dafür aus, der Preiserhöhung der Firma Nussbaum nicht zuzustimmen. "Ich habe das Gefühl, die nutzen ihre Position aus. Wir sollten ein Zeichen setzen, dass es so nicht geht", ließ Gemeinderätin Stefanie Meixner verlauten. Der Vorschlag der Verwaltung, die Mehrkosten der erste Stufe von mehreren angekündigten Preiserhöhungen aus Mitteln des Gemeindehaushalts zu finanzieren, wurde folglich bei zwei Ja- und neun Neinstimmen abgelehnt. Bei neun Ja- und zwei Neinstimmen wurde in einer weiteren Abstimmung die Preiserhöhung abgelehnt. Nun wartet die Gemeindeverwaltung auf die Reaktion der Firma Nussbaum.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Friedhof Unterschefflenz. Laut Bürgermeister Rainer Houck gibt es dort eine "überraschend starke Nachfrage für Urnengräber", deshalb soll dort nun ein weiteres Urnengrabfeld entstehen. Geplant sind 48 Urnengräber und 50 Rasenurnengräber. Letztere gibt es in Schefflenz bisher noch nicht. Dabei wird das Grab von einer Grabsteinplatte abgedeckt, die Pflege des umliegenden Rasens übernimmt die Gemeinde. Blumenschmuck kann auf diesen Gräbern aber zumeist nicht abgelegt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme werden die Schmetterlings- und Baumgräber in Oberschefflenz erst im nächsten Jahr angelegt. Bei einer Enthaltung und elf Jastimmen wurde die Umsetzung beschlossen.

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms stimmten die Räte der Förderung zweier privater Baumaßnahmen in Mittelschefflenz jeweils einstimmig zu. So wird die aufwendige Sanierung eines Wohnhauses im Pfarrhausweg mit 8000 Euro bezuschusst. Den Abbruch eines Wohnhauses mit angebauter ehemaliger Metzgerei in der Mittelstraße unterstützt die Gemeinde mit 4760 Euro.

Im Hochbehälter Vogelberg - dieser liegt in Mittelschefflenz - muss die rechte Wasserkammer saniert bzw. die Folienauskleidung erneuert werden. Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte die Vergabe der notwendigen Arbeiten an die Firma GSB Haungs aus Lahr zum Preis von rund 74.000 Euro. Einer überplanmäßigen Ausgabe von 10.000 Euro stimmten die Räte zu, um Möbel für die Schulkindbetreuung in der Schefflenztalschule anzuschaffen.

Eine erfreulich Nachricht konnte Houck gegen Ende der Sitzung vermelden: Die Gemeinden Schefflenz, Billigheim und Elztal haben sich auf die Finanzierung zur Sanierung der Druckerhöhungsanlage "Hühnerberg" geeinigt. Diese steht auf Schefflenzer Gemarkung, versorgt aber auch Aussiedlerhöfe der beiden anderen Gemeinden. Uneinigkeiten über die Höhe der finanziellen Beteiligung hatten in den vergangenen Monaten immer wieder zu Streit geführt.

Ebenfalls erfreulich: Statt für Archivakten steht das Wohnhaus neben dem Kindergarten in Oberschefflenz künftig den Jugendlichen zur Verfügung. In der kommenden Woche soll die Gestaltung des Jugendtreffs mit den Jugendlichen besprochen werden.