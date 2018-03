Von Peter Lahr

Mosbach. "Warum Postgeschichte?", fragt Manfred Biedert gleich zu Beginn seines Buchs "1686-2011. 325 Jahre Post in Mosbach. Post- und Telekommunikations-Geschichte der Stadt Mosbach". Und er liefert mit einem (kultur-)historischen Abriss des rund 500 Jahre alten staatlichen Postwesens in Deutschland stehenden Fußes eine erschöpfende Antwort.

Wenn man bedenkt, dass das "Institut Post" einen bedeutsamen Bestandteil an unserer Geschichte hat, erscheint es nur folgerichtig, dass eine genauere Betrachtung auch dem Historiker wichtige Erkenntnisse liefern kann. Das beste Beispiel dafür bildet Biederts Arbeit, die zahlreiche Primärquellen auswertet. Bei der Lektüre des Buchs zeigt sich schnell, dass die Post sich im Laufe der Jahrhunderte nicht nur an immer neue politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse angepasst hat. Sie hat zudem leistungsfähige Kommunikationsnetze aufgebaut, die flächendeckend das ganze Land abdeckten und die Bewohner selbst abgelegener Orte mit Briefen und Paketen, aber auch mit Informationen, ja sogar mit der Rente versorgte. So spiegelt sich in der Postgeschichte auch ein gehöriger Teil Alltags- und Technikgeschichte wider.

Von der Postreiterlinie und dem Postkutschenzeitalter führt Manfred Biederts Buch zu den "neuen Techniken". Wer macht sich heute schon bewusst, dass die Post nicht nur beim Telegrafen- und Fernsprechwesen das staatliche Monopol innehatte. Auch Funk, Rundfunk und sogar das Fernsehen sind eng mit der Post verbunden. Weshalb das Werk nicht nur für Briefmarkensammler und "Post-Insider" interessant sein dürfte.

Der ehemalige Amtsvorsteher des Mosbacher Postamts wendet jenseits der detailreich und profund recherchierten "Grundlagen" immer wieder den Blick auf das große Ganze. Ein reich bebilderter Anhang findet sich ebenso wie ein lückenloser Katalog der Poststempel und Übersichtskarten der Postamtsbereiche rund um Mosbach. Historische Aufnahmen und manches Original-Dokument versammelt Biedert hier. Er hat damit wohl einige wichtige Quellen vor dem Reißwolf bewahrt. Die Probleme mit der Archivierung sind aber nur eine Folge der Privatisierungswellen der letzten Jahre, wie Biedert immer wieder kritisch anmerkt. Die sehenswerten Archivalien hat der Autor nicht nur anschaulich publiziert, er hat sie zudem in ihre Kontexte eingeordnet. Ein besonderes "Schmankerl" bildet das erste Nachkriegstelefonverzeichnis vom September 1946. Acht Seiten, dicht gedruckt auf grünem Papier, reichten für die Telefonnummern zwischen Aglasterhausen, Neudenau und Limbach aus. Ähnlich übersichtlich strukturiert, bietet auch die 268 Seiten starke Postgeschichte einen schnellen Zugriff bei speziellen Fragen. Die einzelnen Kapitel sind meist chronologisch geordnet. Der Autor arbeitet nicht nur wissenschaftlich exakt (davon zeugen über 400 Fußnoten), er schreibt gut lesbar und anschaulich.

Alles beginnt mit einem Schreiben des Kurfürsten Philipp Wilhelm. Am ersten April des Jahre 1668 trifft dieses in Mosbach ein und kündet Postmeister Johann Wetzel vom Thurn und Taxisschen Oberpostamt Frankfurt an. Dieser soll vor Ort mit den Verantwortlichen die Errichtung einer Reitpostverbindung zwischen Heidelberg und Würzburg besprechen. Am Ende des Buchs steht ein Ausblick auf das ehemalige Mosbacher Postamt. Nachdem 2010 die letzten "Postler" das Gebäude verließen, zog 2013 der Landrat in das von Grund auf renovierte Gebäude ein.

Info: Manfred Biedert: "1686-2011. 325 Jahre Post in Mosbach. Post und Telekommunikations-Geschichte der Stadt Mosbach" erschien als Sonderband 2 der Mosbacher Jahreshefte und wird herausgegeben vom Geschichts- und Museumsverein Mosbach und der Großen Kreisstadt Mosbach. ISBN 978-3-936866-42-1. 268 Seiten, 14 Euro.