Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Eigentlich ist alles soweit gut in Aglasterhausen. Man liegt verkehrsgünstig an der Bundesstraße, hat einen S-Bahn-Anschluss, der angenommen wird, ein vorbildliches Angebot für Familien mit Kindern, ausreichend Dienstleistungen, Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Allein entlang der Hauptstraße trüben zunehmend Leerstände das Bild im Zentrum der Gemeinde.

"Die tun uns natürlich weh, das ist auf Dauer ja schon optisch unvorteilhaft", sagt Bürgermeister Erich Dambach, der daher auch immer wieder den Austausch mit den jeweiligen Eigentümern der leer stehenden Immobilien sucht. Mitunter seien die betroffenen Ladenflächen in Wohnhäuser integriert. Was aber nur solange unproblematisch ist wie die Geschäfte auch noch inhabergeführt sind. Ist das nicht mehr der Fall, etwa wenn sich der Geschäftsinhaber alterbedingt zurückzieht, wird es schwierig.

Durch den Wandel der Strukturen könne man so manche ehemalige Ladenfläche in der heutigen Zeit schlicht nicht mehr als solche betreiben, sagt Dambach. Sei es ob der (fehlenden) Größe oder der (ungünstigen) Lage oder weil die Geschäftsräume baulich im Wohnhaus integriert sind. Eine mögliche Option sei in diesen Fällen die Umwandlung zum Wohnraum. Unter anderem dafür hat man sich auch zeitig um ein Landessanierungssprogramm bemüht. Seit 2008 und noch bis 2016 können damit bauliche Veränderungen im (erweiterten) Ortskern finanziell unterstützt werden. Mehrere Wohnhaus- und die Schulwegsanierungen oder aktuell die Instandsetzung der alten Brücke an der Unteren Straße wurden bzw. werden mithilfe von Landeszuschüssen gestemmt.

Seit der Schleckerpleite im Frühsommer verwaist sind die Ladenflächen an der Ecke Hauptstraße/Breitenbronner Straße, also mitten im Herzen der Gemeinde. Auch ein paar Meter weiter, wo bis April die Familie Rüdinger/Riesch Haushaltswaren und Geschenkartikel anbot, sind die Jalousien unten. Auch gegenüber steht seit geraumer Zeit eine (kleine) Ladenfläche leer.

Die Entscheidung zur Aufgabe des über viele Jahre geführten Geschäfts habe man sich nicht leicht gemacht, erzählt Karl-Heinz Rüdinger, zumal "manchen Leuten das Angebot an Haushalts- und Geschenkartikeln schon fehlt". Einen passenden Mieter für die rund 100 qm große Geschäftsfläche in der Hauptstraße hat er bislang nicht finden können. "Das geht nicht von heute auf morgen, da muss man Geduld haben." Rüdinger räumt freilich auch ein: "So einfach ist das nicht." Eine Umwandlung der Ladenfläche in Wohnraum ist für ihn aber noch kein Thema.

Im ehemaligen Schlecker-Markt wird derweil bald schon wieder Leben einziehen. Die Firma "AS Farbenwelt" wird ab Februar 2013 Ausstellungsräume dort einrichten, in denen man die eigenen Produkte für die Innenraumgestaltung (Putz, Farben usw.) präsentieren will.

Darüber freut sich natürlich auch Bürgermeister Erich Dambach, der zudem eine weitere - durchaus prominente - Gewerbeansiedlung ankündigen kann: Im "Oberen Tal" wird die Drogeriekette "Rossmann" eine rund 650 Quadratmeter große Filiale eröffnen. "Das Baugesuch liegt vor", konkretisiert Dambach, Baubeginn soll im Frühjahr 2013 sein, die Geschäftseröffnung sei für Herbst/Winter geplant. Die Lücke, die der gescheiterte Drogerist Schlecker hinterlassen hat, kann also bald wieder geschlossen werden, "die infrastrukturelle Ausstrahlung der Gemeinde wird dadurch verbessert", so Dambach.

Vor Leerständen gefeit ist man indes auch im florierenden Gewerbegebiet nicht. Die "Achilles Gruppe", die im November 2009 das insolvente Siebdruckunternehmen Gerscher übernommen hatte, stellt den Betrieb in Aglasterhausen zum 30. November ein. Zu diesem Termin ende auch der Mietvertrag für Gebäude und Maschinen. "Die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft Gerscher Siebdruck war zuletzt leider nicht wie erwartet", begründet die Achilles Gruppe auf Nachfrage der RNZ die Standortschließung. Fast allen Mitarbeitern (zuletzt 13 vor Ort) habe man angeboten, an andere Standorte des Unternehmens zu wechseln. Für die Gewerbeflächen gebe es bereits einen Interessenten, schildert Bürgermeister Dambach - "wir bleiben am Ball".