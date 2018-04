Für 435.000 Euro soll die Schefflenztalschule erweitert, für noch einmal 116.000 Euro modernisiert werden. Diese und weitere Investitionen sind im Schefflenzer Haushalt 2014 vorgesehen. Das Zahlenwerk wurde am Montagabend im Gemeinderat beschlossen. Foto: C. Beck

Von Christian Beck

Schefflenz. Der Haushalt der rund 4000 Einwohner zählenden Gemeinde kommt 2014 ohne neue Schulden aus - das Zahlenwerk, das dies vorsieht, wurde am Montagabend vom Schefflenzer Gemeinderat beschlossen. Um einige Baumaßnahmen umzusetzen, ist jedoch ein kräftiger Griff in die Rücklagen nötig.

Schefflenz geht es finanziell gut, die Perspektive lässt aber eine Verschlechterung befürchten - so lautete der Kerngedanke, den Bürgermeister Rainer Houck dem Gemeinderat anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplans vortrug. Auf rund 12,1 Millionen Euro beläuft sich das Gesamtvolumen für 2014. Davon entfallen knapp 9,3 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt, der die laufenden Kosten deckt.

Dem Vermögenshaushalt - dieser dient zur Finanzierung von Investitionen - können 311.040 Euro zugeführt werden. Geplant sind jedoch Anschaffungen und Baumaßnahmen in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro. Die fehlenden 2,5 Millionen Euro sollen sich aus Zuweisungen und Zuschüssen (circa 1 Million Euro), Verkäufen und Kapital-Einlagen (300.000 Euro) und einer Rücklagenentnahme (etwa 1,2 Millionen Euro) zusammensetzen.

Für Baumaßnahmen - sie machen den größten Posten des Vermögenshaushaltes aus - sind rund 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Konkret geht es dabei unter anderem um den Neubau einer Feuerwehrgerätehalle in Oberschefflenz sowie Umbaumaßnahmen an der Grundschule Oberschefflenz und der Schefflenztalschule. Der Kindergarten "Gernegroß" erhält eine neue Außenanlage, und auch die Friedhöfe sollen eine Neukonzeption erfahren. Unter anderem soll die Friedhofskapelle in Oberschefflenz saniert werden, einige Grabfelder, zum Beispiel für alternative Bestattungsformen, sollen angelegt werden.

125.000 Euro will die Gemeinde außerdem zur Schuldentilgung verwenden. Die Schefflenzer Verbindlichkeiten beliefen sich danach auf rund 2,13 Millionen Euro. Hinzu kommen Schulden aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von circa 1,09 Millionen Euro. Zusammengerechnet bedeutet dies zum Ende des Jahres eine Pro-Kopf-Verschuldung von 810 Euro. Dem entgegen stünden dann Rücklagen von etwa 1,65 Millionen Euro, also 416 Euro pro Einwohner. Die Grundsteuer bleibt unverändert (370 v.H. für A und B), ebenso die Gewerbesteuer (360 v.H.).

"Die Haushaltssituation wird sich verschlechtern", erklärte Houck allerdings am Ende seiner Erläuterungen zum Haushalt. Als Grund nannte er ein sehr gutes Ergebnis bei der Gewerbesteuer im letzten Jahr, was eine Reduzierung der Zuweisungen zur Folge haben werde. Für 2015 rechnet der Schefflenzer Bürgermeister nur noch mit einer Zuführung von 100.000 Euro an den Vermögenshaushalt. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan mit einer Gegenstimme zu. Lutz Tscharf hatte zuvor die Reaktivierung einer Gewerbebrache kritisiert, die mit 200.000 Euro im Haushalt eingeplant ist.

Des Weiteren beschlossen die Räte die von der Verwaltung erarbeitete Neufassung der Satzung zur Erhebung von Vergnügungssteuer: In der Januarsitzung hatte der Gemeinderat sich geweigert, auf die nach neuer Gesetzeslage komplizierte Besteuerung von Spielautomaten zu verzichten. Konkret geht es um zwei Automaten in der Badgaststätte in Unterschefflenz. Zudem wurde eine neue Badeordnung für das Schwimmbad beschlossen - die alte war laut Houck nicht mehr zeitgemäß. Ferner wurde erneut die Installation eines mobilen Defibrillators in der Schefflenzhalle angeregt.