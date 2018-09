Ein paar Verkehrsteilnehmer hat es doch erwischt: Wer beim Blitzmarathon zu schnell unterwegs war, kam oft an einem belehrenden Gespräch mit der Polizei nicht vorbei - so wie hier an der B 292 in Höhe Aglasterhausen. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Neckar-Odenwald-Kreis. Wer vorgestern unterwegs war, musste häufig ein bisschen mehr Zeit einplanen: Im Zuge des von der Polizei organisierten Blitzmarathons fuhren die meisten Verkehrsteilnehmer eher gemütlich. Mit 38 Personen waren die Ordnungshüter 24 Stunden im Einsatz, 2212 Fahrzeuge haben sie im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis kontrolliert. Dabei wurden lediglich 50 Fahrer verwarnt. Mit dieser geringen Quote von etwa 0,2 Prozent sind die Polizisten hochzufrieden: "Es ging nicht darum, abzukassieren, die Leute sollten langsam fahren. Und das haben wir erreicht."

"Das ist keine Renz-, sondern eine Rennstraße", erklärt Gaby Caspers und lacht dabei. Dabei ist ihr das Lachen eigentlich vergangen: "Ich traue mich kaum noch, in die Garage zu fahren, weil die Leute so schnell um die Kurve fahren." Damit meint sie die Ecke Renzstraße/Scheffelstraße. Und genau in diesem Bereich haben sich zwei Polizisten postiert. In einem unauffälligen VW Golf sitzen die beiden Polizeihauptkommissare Markus Kircher und Thomas Weiß, mit Hilfe eines Handlasermessgerätes kontrollieren sie, ob dort wirklich gerast wird.

Gaby Caspers sitzt ebenfalls im Auto und beobachtet die Polizisten bei der Arbeit. Sie hat den Ordnungshütern eine so genannte "Aufregerstelle" gemeldet. "Das ist wichtig für uns", erklärt Kircher. "So erhalten wir Hinweise darauf, wo sich Bürger in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtig fühlen." Doch wie so oft, ist es mit dem Gefühl so eine Sache: "Der könnte in Frage kommen", macht Weiß seinem Kollegen Kircher auf einen heranfahrenden Audi aufmerksam. Doch das Messgerät zeigt schließlich genau 50 Kilometer pro Stunde an. "Der ist in einem niedrigen Gang gefahren und klang deshalb lauter", erläutert Polizeihauptkommissar Weiß.

Wenn es um die empfundene Geschwindigkeit von Fahrzeugen geht, spielen neben der Lautstärke auch Straßenbreite oder Wetterverhältnisse eine Rolle. Und da es gerade regnet, wird in der Renzstraße ohnehin langsam gefahren. Nach rund einer Stunde beenden die Polizisten die Messung, nicht ein einziges Fahrzeug war zu schnell. "Vielleicht täuscht man sich ja doch, und die Leute fahren gar nicht zu schnell", meint Gaby Caspers am Ende nachdenklich. Sie rät den Polizisten aber, noch einmal dort zu messen, und zwar ohne Vorankündigung. "Das machen wir", verspricht die Pressesprecherin der Polizeidirektion Mosbach, Petra Kessler.

Rund 20 Aufregerstellen wurden der Polizei gemeldet, im Zuge des Blitzmarathons wurde an zwei dieser Orte gemessen. "Wir haben die Punkte ausgewählt, an denen wir die Melder erreicht haben", erklärt Kessler. Neben der Renzstraße lauerte die Polizei den Rasern auch in der Mörikestraße in Neckarburken auf. Doch auch hier war kein Verstoß zu verzeichnen. Die Aufregerstellen, die vorgestern noch nicht berücksichtigt werden konnten, sollen in der nächsten Zeit einmal genauer unter die Lupe genommen werden.

Neben den Aufregerstellen lag der Fokus der Messungen klar auf den bekannten Unfallschwerpunkten. So wurde vorgestern Abend bis in die Nacht hinein wieder einmal auf der Bundesstraße 292 an der Abzweigung Breitenbronn geblitzt. Auf einem Parkplatz am Ortseingang von Aglasterhausen wurden die Verkehrssünder dann herausgewunken. Dazu waren unter anderem acht Mann von der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal zur Verstärkung angerückt. Ebenfalls vor Ort waren acht Mann des Technischen Hilfswerks Haßmersheim, die mit ihrer Ausrüstung die Kontrollstelle ausleuchteten.

Doch auch hier fuhren fast alle Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig. Neben ein paar unspektakulären Verstößen fiel vor allem ein Mann auf, der bei der Kontrolle einen Schlagring und einen Schlagstock im Auto hatte. "Wir haben erreicht, was wir wollten", zeigt sich Harry Gilde mit dem Ergebnis der Aktion zufrieden. Der Polizeihauptkommissar ist zuständig für das Sachgebiet Verkehr. Ob dieser Effekt von Dauer sein wird? "Das werden die nächsten Kontrollen zeigen", meint Petra Kessler.