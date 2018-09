Mosbach. (lu) Die Schoko-Nikoläuse, Lebkuchen, Dominosteine & Co., die schon im Spätsommer in den Supermarktregalen stehen, sind längst kein Hinweis mehr auf die nahende Weihnachtszeit. Doch so langsam aber sicher mehren sich noch andere - ernst zu nehmende - äußere Anzeichen dafür, dass der Advent nun tatsächlich näher rückt. Eines davon ist der Weihnachtsbaum, der seit gestern wieder den Mosbacher Marktplatz beherrscht.

Mit schwerem Gerät rückten am Vormittag Mitarbeiter der Firma Meny Bau an, die den Baum mit Unterstützung der Männer vom städtischen Bauhof aufstellten. Sie taten das bereits im 20. Jahr! Entsprechend routiniert ging die Aufstellung vonstatten. Nur wenige Minuten nachdem die aus einem Privatgarten in Obrigheim stammende Blautanne am Haken des großen Autokrans hing, war der Stamm im Boden versenkt.

Zwar ist die Stadtverwaltung mit der Größe ihrer Weihnachtsbäume vorsichtiger geworden, seit im Jahr 2005 eine 17 Meter hohe Fichte abknickte und einen Weihnachtsmarktstand zerschmetterte. Doch mit seinen ca. zwölf bis 14 Metern Länge kann sich auch der diesjährige Mosbacher Christbaum sehen lassen.

Auch anderenorts in der Großen Kreisstadt sind gestern Christbäume aufgestellt worden. So unter anderem auf dem Markptlatz in Neckarelz, dem Dorfplatz in Diedesheim und auf dem Château-Thierry-Platz. Diese Bäume stammen aus Reichenbuch und Neckarelz.