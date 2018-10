Von Christian Beck

Waldbrunn. Gerüchte besagen, das Interesse der Bürgerinnen und Bürger halte sich in punkto Kommunalpolitik in Grenzen. Die Waldbrunner haben am Mittwochabend jedoch - zumindest für ihre Gemeinde - genau das Gegenteil bewiesen. Das allein wurde schon vor der Halle der Winterhauchschule deutlich, in der die Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten stattfand: Dort hatten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Waldbrunn bei leichtem Schneefall alle Hände voll zu tun, den zahlreichen Besuchern Parkplätze zuzuweisen.

Und auch in der Halle selbst war der Andrang sehr groß: Obwohl nur Waldbrunner Bürger Zutritt hatten, war jeder Platz belegt, zahlreiche weitere Interessierte drängten sich zudem am Rand der Sporthalle. "Wir haben leider keinen größeren Raum", entschuldigte sich Bürgermeister und Moderator Klaus Schölch. Aus diesem Grund wurde die Vorstellungsrunde zusätzlich in die Aula der benachbarten Schule übertragen, wo sich noch einmal über 100 Personen einfanden.

Deutlich über 500 Personen verschafften sich so einen genaueren Eindruck von drei der vier Kandidaten, die sich um das Amt des Bürgermeisters in der Winterhauchgemeinde bewerben. Nach einer kurzen Begrüßung von Klaus Schölch stellten sich Markus Haas, Thomas Frank und Dr. Brigitte Kazenwadel-Drews jeweils in Abwesenheit der anderen Kandidaten in einem 15 Minuten langen Eingangsstatement vor. Die vierte Kandidatin, Toni Lehlbach von der "Nein-Idee", war nicht anwesend.

Bürgermeister Schölch betonte in diesem Zusammenhang, dass die Kandidatenvorstellung "keine Pflichtveranstaltung", seines Erachtens jedoch wichtig sei. "Diese Veranstaltung wird keine Gewinner und Verlierer haben", erklärte er weiter. Vielmehr seien alle Kandidaten Gewinner, da sie den Mut bewiesen hätten, sich zur Wahl zu stellen. Vor allem seien jedoch die Bürger Gewinner, da sie zwischen mehreren Kandidaten wählen können.

Dementsprechend engagiert bemühten sich Haas, Frank und Kazenwadel-Drews, die Gunst der Bürger aus den sechs Ortsteilen Mülben, Oberdielbach, Schollbrunn, Strümpfelbrunn, Waldkatzenbach und Weisbach für sich zu gewinnen (siehe gesonderte Beiträge). Im Anschluss an die Einzelvorstellungsrunden folgte eine rund 45-minütige Diskussionsrunde, bei der die Zuhörer Gelegenheit hatten, den Kandidaten noch etwas genauer auf den Zahn zu fühlen. Zu mitunter recht speziellen Themen sollten sich die drei Bewerber kurz äußern - das betonte Moderator Schölch, der bei zu ausführlichen Antworten zu Kürze mahnte.

Hier bot sich schließlich die Möglichkeit des direkten Vergleichs zwischen den Kandidaten. Denn die Fragen der Waldbrunner waren vielfältig und wurden von den Bewerbern zum Teil recht unterschiedlich beantwortet. Wie soll die Energiewende in der Winterhauchgemeinde umgesetzt werden? Wie kann die ärztliche Versorgung in Waldbrunn gesichert werden? Was sind die Prioritäten der Kandidaten? Wie stehen diese zur Privatisierung des Wasserrechts? Wie steht es um die finanzielle Unterstützung der DRK-Bereitschaft? Und fände das Projekt, in einem der sechs Ortsteile einen Badesee zu errichten, bei den potenziellen Gemeindeoberhäuptern Unterstützung?

Diese und weitere Fragen zwangen alle drei Kandidaten zum Nachdenken, jeder offenbarte dabei Stärken und Schwächen. Anwalt Markus Hass zeigte sich beispielsweise kompetent und sicher bei Fragen zu Themen aus den Bereichen Recht und Verwaltung. Bankberater Thomas Frank konnte unter anderem beim Thema Gemeindefinanzen sein Wissen in die Waagschale werfen. Brigitte Kazenwadel-Drews, Beraterin im Kulturbereich, überraschte oft mit kreativen und unkonventionellen Lösungsansätzen und warb für einen "Blick über den Tellerrand".

Über die komplette Veranstaltung hinweg verhielten sich die Mitbewerber sehr fair, wie Schölch anerkennend bemerkte. Er wünsche sich, "dass die nächsten Jahre in Waldbrunn mit Zuversicht angegangen werden". Zum Ende der etwa eine Stunde und 45 Minuten langen Kandidatenvorstellung forderte er die zahlreichen Zuhörer auf, am 17. Februar von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die rund 500 interessierten Zuhörer werden dieser Aufforderung aber wohl ohnehin nachkommen.