Von Hochspannung geht am KWO keine Gefahr mehr aus. Die Initiative 'AtomErbe Obrigheim' sieht vielmehr die noch in der Anlage befindlichen Brennelemente als Gefahrenpotenzial - und fordert den Bau eines Zwischenlagers vor Ort. Foto: Heiko Schattauer

Obrigheim. (schat) Unter dem Titel "Werden die Brennelemente verlagert?" berichtete die RNZ über neue bzw. wieder aufgegriffene Ideen zur Zwischenlagerung der Brennelemente aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim (KWO). Dieses Thema beschäftigt natürlich auch die Initiative "AtomErbe Obrigheim":

Seit mehreren Jahren weise man darauf hin, dass im AKW Obrigheim noch 342 abgebrannte und hoch radioaktive Brennelemente in einem Nasslager (also in einem großen Becken, von Wasser umgeben) innerhalb der Anlage liegen - und damit die Risiken beim Rückbau des Atomkraftwerks erhöhen würden. Jenes in den 1980er-Jahren gebaute Nasslager sei ursprünglich nur für die Notauslagerung der Brennelemente vorgesehen und Ende der 1990er-Jahre zum längerfristigen Zwischenlager "umdefiniert" worden. An allen anderen AKW-Standorten Deutschlands würden die abgebrannten Brennelemente in Castor-Behältern trocken gelagert.

Ob der alternativen Überlegungen zur Zwischenlagerung vermutet die Initiative, "dass die Betreiberfirma EnBW das laufende Genehmigungsverfahren für ein Castor-Zwischenlager in Obrigheim nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit vorangetrieben hat. In der Hoffnung, die Brennelemente in einem ihrer anderen Lager unterbringen zu können." Der Antrag für ein Standort-Zwischenlager in Obrigheim sei bereits im April 2005 erstmals gestellt und im Dezember 2011 letztmals überarbeitet worden - damit sei diese das am längsten laufende Genehmigungsverfahren dieser Art.

Nach Meinung der Mitglieder von "AtomErbe Obrigheim" sind die Obrigheimer Brennelemente im geplanten Standort-Zwischenlager vor Ort aufzubewahren. Dies sei selbstverständlich nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik mit möglichst hohen Sicherheitsvorkehrungen zu errichten. "Das Atomgesetz sieht vor, dass der hoch radioaktive Atommüll am jeweiligen Standort zwischengelagert wird, wo er entstanden ist, und so gefährliche Atomtransporte vermieden werden. Dabei sollte es auch bleiben", heißt es vonseiten der Initiative. Verwundert zeigt man sich einmal mehr über die Inkonsequenz im Umgang mit der Atomenergie und dem dabei anfallenden radioaktiven Müll: "Niemand will ihn haben, keiner weiß wohin damit, aber trotzdem wird immer mehr davon produziert, statt alle Atomkraftwerke abzuschalten."