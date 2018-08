Während die Bauarbeiter freie Bahn hatten, standen gestern im abendlichen Berufsverkehr zahlreiche Autofahrer in Obrigheim und am Hohberg im Stau. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Mosbach/Obrigheim. Wo sich normalerweise Auto an Auto reiht, ist es seit gestern sehr ruhig - zumindest dort, wo die Bauarbeiter gerade nicht Hand anlegen. Die Bundesstraße 292 ist wegen Belagsarbeiten zwischen der Neckarbrücke am Mosbacher Kreuz und der Abfahrt zum Kernkraftwerk Obrigheim voll gesperrt. Auch im Bereich der Abfahrt Neckarelz-Mitte wird die Fahrbahn erneuert, voraussichtlich ab Mittwoch sollen Fräsarbeiten am Hohbergaufstieg folgen.

Nachdem sich das Verkehrsaufkommen auf der Umleitungsstrecke über Obrigheim gestern Mittag noch in Grenzen hielt und den Rathausmitarbeitern über Klagen nichts bekannt war, kam es im Rahmen des abendlichen Berufsverkehrs doch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ob es auch in den kommenden Tagen zum Verkehrschaos kommt, wird sich noch erweisen.

Dass gestern Vormittag noch nicht viel von den Bauarbeiten zu sehen war, lag an dem technischen Hauptdarsteller: Der Belag in sämtlichen drei Bereichen wird von ein und der selben Asphaltfräse entfernt. Am Morgen ging es im Bereich der Abfahrt Neckarelz-Mitte los, ab 12.50 Uhr legten das Fahrzeug samt Baumaschinist Willi Müller an der Neckarbrücke am Mosbacher Kreuz los.

Auf vier Raupen und mit Hilfe von zwei Motoren, die zusammen 1000 PS mobilisieren, frisst sich das 50 Tonnen schwere Fahrzeug durch den Asphalt. Auf einer Breite von 2,20 Metern werden vier Zentimeter Asphalt abgefräst. Damit es dabei möglichst wenig staubt, wird der Belag mit Wasser versetzt. 5000 Liter hat die Baumaschine an Bord - das reicht allerdings für gerade einmal zwei Stunden, dann sorgt ein Tankwagen für Nachschub.

In deutlich kürzerer Zeit sind die zahlreichen Lkw mit dem abgefrästen Belag gefüllt: Etwa fünf Minuten dauert es, bis rund 25 Tonnendavon über ein Förderband in den Laderaum des Aufliegers geprasselt sind. Damit dabei nichts daneben geht, wirft Willi Müller immer wieder einen Blick auf die zahlreichen Kameras, die an verschiedenen Ecken der Maschine angebracht sind.

Mit etwa 30 Metern pro Minute arbeitet sich die Asphaltfräse die Straße entlang. Bei diesem Tempo waren die Fräsarbeiten an der Abfahrt Neckarelz-Mitte gestern Mittag abgeschlossen, heute soll dort asphaltiert werden, erklärte Eberhard Häsicke, Polier der Firma Kirchhoff. Wenn alles klappt, könnte dieser Bereich am Freitag wieder für den Verkehr befahrbar sein. Auf den 2,4 Kilometern zwischen der Neckarbrücke und der Abfahrt zum Kernkraftwerk muss die Fräse viermal entlang fahren, dementsprechend sollen die Arbeiten dort heute abgeschlossen werden. Vom morgigen Mittwoch bis Ende der Woche sind dann Fräsarbeiten am Hohbergaufstieg vorgesehen. In der kommenden Woche wird dort asphaltiert. Hier wird jeweils nur eine der drei Spuren gesperrt, mit Behinderungen muss gerechnet werden.

Bei den Bauarbeitern läuft es, der Verkehr fließt einigermaßen - es bleibt die Frage, weshalb es überhaupt zu den Bauarbeiten kam. Denn die drei Straßenabschnitte wiesen keine offensichtlichen Schäden auf. Glücklicher wäre es wohl auch gewesen, den Termin der Baumaßnahme um zwei Wochen vorzuziehen - in den Pfingstferien wären die Verkehrsbehinderungen wahrscheinlich geringer ausgefallen. Die zuständigen Fachleute beim Regierungspräsidium Karlsruhe waren zur Beantwortung dieser Fragen gestern nicht erreichbar. Die RNZ wird in einer der kommenden Ausgaben darüber berichten.