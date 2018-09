Obrigheim. (schat/iae) Weiter das Wasser des Neckars nutzen darf das Kernkraftwerk Obrigheim (bzw. deren Betreiber EnBW). Kurz vor Auslaufen der alten Genehmigung erteilte das baden-württembergische Umweltministerium eine neue Erlaubnis. Der Fluss darf demnach während des weiteren Rückbaus der Anlage weiterhin zur Entnahme und Einleitung von Kühl- und Abwässern genutzt werden (wir berichteten). Bei der Initiative "AtomErbe Obrigheim" stößt die Erteilung der neuen Genehmigung unterdessen auf Kritik.

Im Sommer 2013 hatte es eine Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben, bei der Umweltverbände und Bürger Einwendungen eingereicht hatten, mit dem Ziel, die Gewässersituation des Neckars zu verbessern. "Die Initiative AtomErbe Obrigheim begrüßt, dass aufgrund dieser Einwendungen die Jahresschmutzmenge, die aus dem nuklearen Bereich des AKW in den Neckar eingeleitet wird, von 10.000 auf 5000 Kubikmeter halbiert wurde", heißt es in einer Pressemitteilung vom AtomErbe. Gleich geblieben seien jedoch die Mengen aus dem konventionellen Bereich und der Kläranlage des KWO. Der Bedarf an Kühlwasser aus dem Neckar ist nach Einschätzung der Initiative bereits seit der Reaktor-Abschaltung entsprechend geringer.

Bedauerlich sei es, so die Atomkraftkritiker weiter, dass das grün geführte Umweltministerium die neue Erlaubnis nicht dazu genutzt habe, die Grenzwerte für eingeleitete Schadstoffe zu senken. Insbesondere die Einleitung radioaktiver Stoffe dürfe demnach unverändert hoch fortgesetzt werden "wie zu Zeiten des Reaktorbetriebs". Anstatt vermeidbare Einleitungen drastisch zu verringern, werde der Neckar weiterhin dazu "missbraucht", radioaktive Stoffe loszuwerden.

Die Initiative verweist in diesem Zusammenhang auf die Vergangenheit: "Gerade die Abgabe von radioaktiven Stoffen hätte reduziert werden können, so wie es in den Einwendungen gefordert und bereits 1997 bei der letzten wasserrechtlichen Genehmigung angekündigt wurde." Dass der Stand von Wissenschaft und Technik sich in den letzten 20 Jahren nicht dahin gehend weiterentwickelt haben soll, mehr radioaktive Stoffe zurückhalten zu können, hält AtomErbe für keine überzeugende Begründung.

Aus einer Prüfungsunterlage zur wasserrechtlichen Genehmigung vom September 2012 gehe hervor, heißt es in der Pressemitteilung weiter, dass das Wasser des Neckars nicht durchgängig die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Badewasserqualität laut baden-württembergischer Badegewässerverordnung erreiche. Auch ein guter oder sehr guter ökologischen Zustand sei nicht überall gegeben. Die Ursachen hierfür sieht die Initiative aber zum Teil auch bei den flussaufwärts von Obrigheim liegenden Einleitungen, etwa aus dem aktiven AKW Neckarwestheim, sowie Schmutzstoffen aus Industrie und Kläranlagen.

Auch die Dauer der Erlaubnis - sie ist für weitere 20 Jahre bis Ende 2033 gültig (Entnahme von Wasser zu Kühlzwecken bis 2019) - bezeichnet man als "nicht nachvollziehbar". Der Rückbau solle schließlich planmäßig bereits 2023 abgeschlossen sein. Die EnBW hatte nach Erhalt der neuen Genehmigung unterdessen bereits erklärt, dass man die wasserrechtliche Erlaubnis womöglich nicht in Gänze ausnutzen werde. Entscheidend sei hier der "Fortgang und Abschluss des KWO-Rückbaus".