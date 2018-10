Von Peter Lahr

Mosbach. Schon die alten Römer zogen hier durch die Region. Und Goethe reiste mit der Kutsche auf der badischen Chaussee Richtung Weimar. Seit 2013 ging die Mosbacher Gruppe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) daran, die ausgeräumte Landschaft zwischen Neckarburken und Schefflenz wieder zu begrünen.

170 Obst-, Walnuss- und Eichenbäume wurden in mehreren Aktionen neu gesetzt. Zumindest abschnittsweise kann sich wieder eine echte Allee entwickeln. Die Projektleiter Klaus Junker und Heinz Nickolaus berichten im RNZ-Interview darüber, was während des vierjährigen Projekts alles geschah - und wie es vielleicht doch noch zu einer Fortsetzung kommen könnte.

Am Samstag hat die Mosbacher Nabu-Gruppe die vierte Pflanzaktion an der Alten Römerstraße zwischen Neckarburken und Schefflenz zuwege gebracht. Wie sind die Erfahrungen dieses Mal?

Klaus Junker: Für unsere diesjährige, mutmaßlich letzte Pflanzung hier hatte sich unsere Gruppe mit ihrem Vorsitzenden Peter Baust besonders viel vorgenommen. Waren es in den vergangenen Aktionen jeweils rund 40 Bäume gewesen, sollten dieses Mal gleich 60 Obst- und Nussbäume in den Boden. Glücklicherweise unterstützten uns zahlreiche ehrenamtliche Helfer und aktive Mitglieder dabei. So konnten wir in drei Arbeitsgruppen unabhängig voneinander an den weit auseinander liegenden Pflanzorten arbeiten. Wir haben es aber gut geschafft und hatten noch Zeit für einen zünftigen Abschluss.

Wie kam es diesmal zu der größeren Zahl von Bäumen?

Heinz Nickolaus: Im Vorfeld der Pflanzung haben wir geeignete Grundstücksstreifen, meist in Gemeindeeigentum, ausgekundschaftet und dann die anliegenden Bewirtschafter bzw. Eigentümer um eine Pflanzerlaubnis gebeten. Erfreulicherweise haben wir nur wenige Absagen bekommen. Im Gegenteil: Die Landwirtsfamilie Achim Schifferdecker aus Dallau hat uns sogar von sich aus einen 300 Meter langen Ackerrain in der Nähe vom "Ledig Kreuz" zur Verfügung gestellt. Neben der Familie Schifferdecker bedanken wir uns auch sehr herzlich bei Otto Reinig, Ludwig Helmstädter, Albert Breunig, Günter Schifferdecker, Klaus Bender und Cornelia Bansbach, Helmut Pfeifer und Norbert Reichert. Auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden Elztal und Schefflenz klappte gut.

Wenn dies vielleicht die letzte Pflanzung an der Römerstraße war. Wie bewerten Sie abschließend Ihr Projekt, haben Sie die Ziele erreicht?

Juncker: Wir hatten uns im Frühjahr 2013 vorgenommen, den ständig abnehmenden Baum- und Strauchbestand entlang der Römerstraße zwischen Neckarburken und Schefflenz überall zu ergänzen, um so eine - wie es früher war - durchgängige Allee zu schaffen. So sollte die Kulturlandschaft im Bereich dieser alten badischen Chaussee aufgewertet werden und ein wertvolles lineares Element im Biotopverbund geschaffen werden. Unsere Kulturlandschaft ist ja seit den Flurbereinigungen der 1950er- und 1960er-Jahre sehr verarmt; Baum- und Strauchpflanzungen sind daher in jedem Fall sinnvoll.

Nickolaus: Insgesamt konnten wir etwa 170 Obst-, Walnuss- und Eichenbäume pflanzen. Somit sind wir mit unserer Aktion sehr zufrieden. Sie hat auch in der Öffentlichkeit viel Zustimmung gefunden.

Das klingt alles sehr positiv. Gab es auch etwas, das nicht so gut gelaufen ist?

Juncker: Nicht gelungen ist es leider, das grüne Band auf der ganzen Strecke wiederherzustellen. Gerade in der Mitte und gerade dort, wo kaum Bäume und Sträucher nach der Flurbereinigung übrig geblieben sind, war uns eine Neupflanzung nicht möglich. Dort fehlt oft ein gemeindeeigener Randstreifen. Die Flurstücksgrenzen liegen dicht am Straßenrand. Dies hat zur Folge, dass wir von den Landwirten keine Genehmigung erhielten, auf ihrem Land zu pflanzen. Sehr verständlich, denn es hätte natürlich auch dauerhafte Ernteeinbußen bedeutet. Aber auch ein gutes Angebot vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) fand zunächst leider keine Zustimmung. Es ging darum, Ackerstreifen an der Straße in Grünland mit Baumbestand umwandeln zu lassen - gegen eine jährliche Entschädigung von derzeit 510 Euro/ha im Rahmen der Landespflegerichtlinie (LPR). Sollte sich hier künftig ein Interesse ergeben, was gut möglich ist, würden wir das Projekt natürlich sofort weiterführen.

Wie kann ein Naturschutzverein wie der Nabu ein solches mehrjähriges Projekt finanziell stemmen?

Nickolaus: Die ganze Aktion hat über die Jahre schon einige Tausend Euro gekostet. Besonders zu Beginn mussten wir die eigenen Rücklagen heranziehen. Aber wir hatten auch das Glück, drei größere Spenden bzw. Zuschüsse zu erhalten: Vom Odenwaldklub Gruppe Mosbach, vom Landschaftserhaltungsverband und jüngst von der Firma S.C. Johnson Bama, der wir in diesem Jahr besonders danken. Einige Bama-Mitarbeiter haben sich sogar im September an Landschaftspflegearbeiten auf einem unserer Trockenrasengrundstücke am Klettenberg aktiv beteiligt.