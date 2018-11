Mosbach. (ub) Während unter Tagesordnungspunkt 3 der Gemeinderatssitzung mit dem Jahresabschluss des städtischen Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (KTAM) die Vergangenheit behandelt wurde, ging es beim nächsten Punkt mit dem Wirtschaftsplan um dessen Zukunft. 2013 hier, 2015 und 2016 dort. Aus dem vergangenen Jahr geht das KTAM mit einem Fehlbetrag von knapp 509.000 Euro, was gegenüber 2012 eine Verbesserung um 90.000 Euro bedeutet. Auch gegenüber dem Haushaltsplan, der mit 592.000 angesetzt war; die Ergebnisverbesserung beträgt somit 83.000 Euro. Was OB Jann einfach als "erfreulich" bezeichnete.

Mit einem Seitenblick auf KTAM-Geschäftsführer Bürgermeister Michael Keilbach sowie auf die Mitbewerber fideljo und Stadthalle Buchen (im 50-km-Umkreis gibt es laut Odenwald-Treuhand 17 Veranstaltungshäuser) fuhr er fort: "Es ist enorm, was da gelungen ist." Aus dem Bericht des städtischen Amts für interne Revision sowie der Odenwald-Treuhand (OT) geht hervor, dass die Umsatzerlöse zwischen 2012 (203.000) und 2013 (238.000 Euro) um knapp 35.000 Euro gestiegen sind, wovon die Erlöse aus dem Vermietungsgeschäft (2013: 137.000 Euro) allein mit einem Mehr von 20.000 Euro zu Buche schlagen. Ein Prozent-Plus von jeweils mehr als 17 Prozent findet der Leiter des Amtes, Arnd Koppelhuber, bemerkenswert, da es in einer schwierig Wettbewerbssituation erwirtschaftet worden sei. 300 Veranstaltungstage, das schlüsselt der OT-Bericht auf, haben der Mälzerei 2013 fast 59.000 Besucher beschert.

Vom Jahresfehlbetrag 2013 werden 56.000 Euro ins nächste Jahr übernommen, so dass durch die Stadt 453.000 Euro aus dem laufenden Etat zu decken sind. "Die Umstrukturierung", lobte Stadtrat Josef Bittler (CDU) "zeigt jetzt Erfolge." Mosbach habe sich in Sachen Kultur einen guten Ruf erworben, der uns auch etwas wert sein müsse. Aus eigener Erfahrung wusste Walter Posert (FW) von Freundlichkeit und tadelloser Technik zu berichten, die man "dort oben" finde. Dem "guten Team" wünschte er gleichzeitig mehr Freiheit bei der Preisgestaltung. Für die SPD sprach Hartmut Landhäußer, der nicht auf dem guten status quo verharren möchte, sondern ermunterte, sich intensiv mit der Zukunft zu befassen.

Von der Verwaltung wird laut OB Jann in verschiedene Richtungen gedacht. "Michael Keilbach ist beauftragt, die Weiterentwicklung mit verlässlichen Daten zu hinterlegen." Diese Weiterentwicklung spielte auch in Janns Haushaltsrede eine Rolle. In Zahlen steht da für die Mälzerei zunächst einmal ein geplanter Fehlbetrag von 623.000 Euro für 2015 und 651.000 Euro für 2016. Zudem werden 2015 weitere 400.000 Euro investiert, zumeist für Brandschutz. Die OT schließt ihren Bericht mit einer Marktanalyse und kommt zur Einschätzung, dass der Eigenbetrieb im regionalen Kultur- und Tagungsmarkt ein besonderes Pfund zum Wuchern hat: die Lage im Grünen und die Atmosphäre eines alten Industriedenkmals. Das Flair müsse erhalten bleiben und damit geworben werden.