Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Abfall kann wertvoll sein, das wissen wir nicht erst seit Etablierung des Recyclinggedankens. Den Wert eines für die meisten bis dato wertlosen Abfallprodukts haben auch findige Schüler des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Neckarelz erkannt. Und eine Geschäftsidee daraus gemacht. "Coffee Flower" heißt das nachhaltig wirtschaftliche Modell, das Phillip Emig, Rabea Kessler, Sven Kraft und Julia Weber geboren haben. Das APG-Quartett, das dieser Tage erfolgreich seine Abiturprüfung hinter sich gebracht hat, setzt dabei auf Natur statt Chemie - und macht aus altem Kaffeesatz einen natürlich wirksamen Blumendünger. Die Idee ist ebenso simpel wie gut. Das fand auch die Jury des "Deutschen Gründerpreises für Schüler": Unter mehr als 1000 Projekten bundesweit schaffte es "Coffee Flower" in die Top Ten.

Dieser Tage wurden die Schüler in Hamburg für den 8. Platz im Wettbewerb ausgezeichnet. Unter den Teams aus Baden-Württemberg reichte es gar für die "Vizemeisterschaft" unter den Junggründern. Nachdem Emig und Co. die Idee zur Weiterverwertung des Kaffeesatzes bereits im Vorjahr für ihren Wirtschaftskurs und die Teilnahme am Wettbewerb Business@school kreiert hatten, legten sie nun noch einmal für den Gründerpreis eine Schippe drauf. Im Rahmen von Deutschlands größtem Existenzgründerplanspiel (unterstützt vom ZDF, dem "Stern", den Sparkassen und Porsche) haben die Schüler ein fiktives Unternehmen gegründet, mit allem, was zu einem Geschäftsbetrieb dazugehört. "Das war viel Arbeit", honoriert "Coach" und Lehrer Peter Stumpf, der gemeinsam mit seinem Kollegen Richard Zöller das Team betreute, die Leistungen seiner Schüler. Zumal die während der heißen Abiphase zu erbringen waren. Da war es gut, Unterstützung zu haben. Die bot den Wirtschaftsnovizen die Sparkasse Neckartal-Odenwald, mit Andre Mattern und Matthias Knapp standen den Schülern gleich zwei kompetente Ansprechpartner zur Seite.

Zu den wichtigsten Partnern zählen indes die Schüler der Schwarzbach-Schule der Johannes-Diakonie Mosbach. Die nämlich sind es, die aus der Idee "Coffee Flower" auch ein echtes Produkt machen. Während die APG-Schüler für den wirtschaftlichen und planerischen Part zuständig sind, erledigen die Schwarzbachschüler Kevin, Sascha und Jens die Handarbeit. Der Kaffeesatz wird beim "Lieferanten" abgeholt, in selbst gebauten Wagen getrocknet, gesiebt, dann mit Sand und Kalk vermischt und verpackt. "Die Mischung bleibt natürlich geheim", stellt der betreuende Lehrer Steffen Frey augenzwinkernd klar.

Kalk und Sand werden beigemischt, damit der saure Kaffeesatz auch als Blumendünger nutzbar ist. Dass der Dünger wirkt, daran hat man keinen Zweifel. An der Schwarzbachschule hat man ein extra Kräuterbeet angelegt, das auch über längere Zeit einen fundierten Nachweis der Wachstumsförderung bringen soll. In Sachen Nachhaltigkeit und Natürlichkeit ist der Kaffeedünger ohnehin kaum zu schlagen. Zumal er sogar noch ein bisschen nach Kaffee duftet.

Den APG-Schülern hat ihre Geschäftsidee nun eine hübsche Trophäe und ein Preisgeld von 1300 Euro eingebracht. Und zudem reichlich Lob: Als "Spitzenteam" bezeichnet Peter Stumpf die Gründerpreisträger. Schulleiterin Regine Schmock freut sich derweil nicht nur für ihre Schüler, sondern auch über die gelungene Kooperation mit der Schwarzbachschule. "Mit unseren eigenen Firmen haben wir das noch nicht geschafft", wertschätzt Sparkassenvorstand Helmut Augustin die Topplatzierung beim Gründerpreis. "Vordenker und Macher an einem Strang" sieht bei Coffee Flower Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann aktiv, als leidenschaftlicher Kaffeetrinker komme er sogar künftig als Lieferant infrage.

Info: Erwerben kann man den besonderen Pflanzendünger übrigens auch. Beim Sommerfest der Johannes-Diakonie in Mosbach (Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr) wird "Coffee Flower" angeboten.