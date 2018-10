Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) "Schlauer sind wir jetzt sicher, glücklicher aber bestimmt nicht" - damit fasste Landrat Dr. Achim Brötel die Stimmung zusammen, die sich nach der Behandlung des ersten Tagesordnungspunktes bei der Sitzung des Kreistagsausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr im Hardheimer Rathaus breit machte.

Dabei ging es um die Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs im Kreis, genauer um die Resolution des Kreistags vom Dezember 2012 zur Einrichtung eines schnellen S-Bahn-Sprinters zwischen Mannheim und Osterburken. In der Sitzung anwesend waren Georg Keitel, Referatsleiter Schienenpersonennahverkehr im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, und Georg Graf, Planer der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Das Ministerium hat die Resolution mit der Aufforderung, einen S-Bahn-Sprinter einzurichten und die entsprechende Verbindung in die aktuelle Ausschreibung der Verkehrsleistungen für 2016 bis 2035 aufzunehmen, bis dato lediglich mit einer Eingangsbestätigung beantwortet - Grund für reichlich "aufgestauten Unmut", wie sich der Landrat ausdrückte. Keitel entschuldigte sich dann auch für die Untätigkeit seines Hauses, betonte aber, das sei keine "diskriminatorische Maßnahme" gegen den Kreis gewesen: "Das ist sicher nicht der übliche Lauf der Dinge."

Keitel erteilte dem S-Bahn-Sprinter dabei eine klare Absage. Das Ministerium erkenne zwar sehr wohl die verkehrliche Notwendigkeit, allerdings bewege man sich in einem "festen, fast vollständig belegten Finanzrahmen, in dem die erheblichen Mehrkosten für Sprinter leider nicht abzubilden sind." Mit anderen Worten: Es fehlt am Geld.

Graf nahm zu den Alternativvorschlägen, die der Kreis dem Land gemacht hat, aus Sicht der Fahrplantechnik Stellung. Von fünf Vorschlägen sind drei - z. B. eine Durchbindung des RE 4809 bis Osterburken - demnach mit Vorbehalt machbar. Aber auch hier dämpfte Keitel die Erwartungen: "Diese Forderungen sind relativ bescheiden, aber auch hier kann ich derzeit keine Zusage erteilen. Zuerst müssen wir durch die neuen Verträge Einsparungspotenziale realisieren. Dann können wir konkreter werden." Er ergänzte, dass auch während der Vertragslaufzeiten Zu- und Abbestellungen von Zugkilometern durchaus möglich wären.

Ausschussmitglieder und Landrat appellierten unisono an Keitel und Graf, die S-Bahn attraktiver zu machen und so auch den Bemühungen der Kommunen Rechnung zu tragen. "Lassen sie uns im Kontakt bleiben. Mobilität ist für uns ein zentral wichtiges Thema", gab der Landrat Keitel und Graf mit auf den Weg.

Die Ergänzung des öffentlichen Verkehrs durch eine Mitfahrzentrale im Kreis, ein Antrag der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, war relativ schnell abgehandelt. Die "Flinc AG" hat die Verwaltung durch Konzept und Benutzerfreundlichkeit am meisten überzeugt. Angebote und Nachfragen können unentgeltlich in Interessengemeinschaften oder Gruppen angezeigt werden. "Wir informieren Sie und machen Öffentlichkeitsarbeit, sobald wir aufgeschaltet sind", versprach der Landrat.

Ferner war die weitere Optimierung des Winterdienstes Thema. Dass hier auch im letzten langen Winter ein "hervorragender Job" - so der Landrat - gemacht worden sei, bestätigten etliche Ausschussmitglieder. Gemäß dem Grundsatz "Stillstand ist Rückschritt" stellte Kreiskämmerer Michael Schork aber Verbesserungsvorschläge vor, die mit Investitionskosten von 445 000 Euro zu Buche schlagen würden. Dazu zählen u. a. die Einrichtung eines Soleerzeugers und eines Salzsilos am Standort Osterburken sowie eine Aufstockung der Salzlagerkapazitäten in Buchen und Mosbach durch Neu- bzw. Umbau von Salzhallen. Tatsächlich, so Schork, sind die derzeitigen Lagerkapazitäten für die zu betreuenden 769 Straßenkilometer entsprechend der Richtlinien nämlich zu klein. Die Ausschussmitglieder stimmten diesem Konzept zu. Ob die Investitionen tatsächlich realisiert werden können, hängt aber von der Haushaltssituation 2014 ab.