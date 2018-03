Von Peter Lahr

Mosbach. Ohne Schirm ging am Samstag eigentlich nichts - und das galt für Teilnehmer wie Besucher des Kürbismarkts gleichermaßen. Dass die Kürbisse beim "Mosbacher Markterlebnis" ordentlich nass wurden, war allerdings noch das kleinere Übel. Schlimmer war, dass viele Leute lieber zu Hause blieben, als durch den Dauerregen zu spazieren. "Was geht, sind warme Wollmützen", wusste Ilona Weiß, Herrin über Dutzende von Kürbissorten. Nach dem Aufbau hatte sie sich gleich ein so modisches wie wärmendes Accessoire am Nachbarstand zugelegt.

Trotz des anhaltenden Regenwetters seien eigentlich erstaunlich viele Händler gekommen, lobte Mosbachs Citymanagerin Andrea Zorn die "Robustheit" der Marktleute. Volles Engagement zeigte etwa eine Gruppe von Lohrtalschülern, die am Stand des "Lebendigen Klostergartens" für den frisch sprudelnden Apfelsaft zuständig war. Die Schüler hatten schon bei der Ernte der Äpfel ihre Freizeit "geopfert" - und sorgten nun mit Muskelkraft und guter Laune dafür, dass das Gewinde der Presse stets rund lief.

Ob der allzu herbstlichen Temperaturen hatte Heilpraktikerin Hedwig Kempf kurzfristig auch noch warmen Apfelsaft ins Angebot mit aufgenommen. Kürbis gab es unterdessen nicht nur in Suppenform, sondern auch gläschenweise als Marmelade. Tatkräftig unterstützten die Frauen von "Mona Lisa" des Mehrgenerationenhauses den Klostergarten-Stand.

"Tamara ist schuld, die hat gestern Regen-Hexen geübt", verrieten auf dem Marktplatz Waldhexe Fabula und ihre handzahme Spinne. Ihr Trost: "Magischer Regen ist nicht so schlimm." Als kleines Zeichen der Wiedergutmachung lud die Hexe Alt und Jung zu einer Hexenstunde ins garantiert trockene Rathausfoyer ein. Ob als witziger Spontan-Walkact über den Marktplatz oder in ihrer spannenden Zaubershow, die Hexe mit der markant krächzenden Stimme, die sie wohl von ihrem Raben Rasmus entliehen hatte, wusste ihr Publikum stets zu verzaubern.

Tapfer gegen die Dauer-Perkussion der Regentropfen spielte während der Marktzeit die Folkband "Waiting For Frank" an - und sorgte so für sehr britische "Insel-Gefühle".