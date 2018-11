Von Gerhard Layer

Mosbach. Auf unspektakuläre Weise und "auf dem völlig unrevolutionären Weg der Bürokratie" ging in Mosbach die "Machtergreifung" der Nationalsozialisten vor 80 Jahren über die Bühne. Brigitte Schneider legt dies im ersten von vier Heften der Schriftenreihe "Mosbach im 3. Reich" dar und konstatiert: "Die Mechanismen der Macht funktionierten".

So schlugen sich denn auch keine besonderen, die Machtübernahme begleitenden Aktionen als Nachrichten im Lokalteil der "Badischen Neckar-Zeitung" (BNZ) vom 31. Januar 1933 nieder, während im politischen Teil von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler berichtet wurde. Der "neue Zeitgeist" mit seinen menschenverachtenden Folgen nahm in den Behörden seinen Weg. Anweisungen "von oben nach unten" wurde Folge geleistet, um bis zum 30. April 1933 die "Gleichschaltung" umzusetzen. Städtische Gremien mussten aufgelöst werden, und bald hatte Mosbach nach dem unter Druck erfolgten Rücktritt von Bürgermeister Boulanger und Ratsschreiber Schwarz eine "gleichgeschaltete" Rathausspitze mit dem NSDAP-Mitglied Dr. Theophil Lang an der Spitze sowie einen "gesäuberten" Gemeinderat, dem jedoch noch Zentrumsmitglieder angehörten.

Im zentrumsnahen "Mosbacher Volksblatt", darauf verweist Karl Heinz Neser in seinem Buch "Politisches Leben im Neckar-Odenwald-Kreis - gestern und heute", übte man jedoch Kritik an der NS-Ideologie. "Ein guter Katholik kann nicht Nationalsozialist sein", war am 1. Februar 1933 zu lesen, und in vielen katholischen Pfarreien fanden Schulungskurse gegen die "Gottlosenbewegung" statt. Doch der "Kreuzzug gegen Hakenkreuz und Sowjetstern" im Vorfeld der Reichstagswahl am 5. März 1933 konnte das Anwachsen des NSDAP-Stimmenanteils auf 48,7 Prozent nicht verhindern.

Es gab weitere Reaktionen auf den Machtwechsel: Die Kommunisten (KPD) waren es, die gegen die neue Regierung offiziell mit einem Umzug am 11. Februar demonstrierten. Und bei einem weiteren Demonstrationszug am 20. Februar - organisiert von der "Eisernen Front" (SPD, Gewerkschaften, Reichsbanner schwarz-rot-gold) - wurde nach dem Abmarsch der "auf dem Marktplatz sich drängenden Menge" ein NS-Stadtrat aus Heidelberg, der ebenfalls eine Ansprache halten wollte, niedergeschrien und musste von einem starken Polizeiaufgebot geschützt werden. Sechs Tage später allerdings, so belegt Brigitte Schneider, lockte ein Propagandamarsch der Nationalsozialisten "eine große Menschenmenge" an. Und zur Reichstagswahl schrieb die Badische Neckar-Zeitung: "Die Wahl verlief ruhig in Mosbach. Der Schutzhaft für acht Mitglieder der Kommunistischen Partei hätte es nicht bedurft."

Wie sich die SPD, die bald nach dem Regierungswechsel nicht mehr im Gemeinderat vertreten war, verhielt, beurteilt Markus M. Wieland in der Festschrift "100 Jahre Sozialdemokraten in Mosbach". Demnach könne man davon ausgehen, "dass auch die Mosbacher und Neckarelzer Genossen die Machtergreifung unterschätzten, wie dies auch für die Reichsleitung der SPD zu belegen ist". Man habe es versäumt, sich auf die völlig neue Situation einzustellen.

Weitere Details zur "Gleichschaltung" und zu Ereignissen in Mosbach von 1933 bis 1945 sind in den Heften "Mosbach im 3. Reich" - erarbeitet von einem von Volkshochschule und Stadtverwaltung 1986 initiierten Arbeitskreis - dargestellt, wobei im 1994 erschienenen und von Eckard Teichert bearbeiteten dritten Band Zeitzeugen mit aufschlussreichen Aussagen zu Wort kommen.