Haßmersheim. (cbe) Die beiden Seiten des Neckarstegs bei Haßmersheim passen nicht zusammen - an diesem Gerücht ist nichts dran. Das versicherte Günter Rapp, Bauamtsleiter der Schiffergemeinde, der RNZ gestern auf Nachfrage. Ein paar Probleme begleiten die Bauarbeiten an der Fußgängerbrücke aber durchaus. So sei die Ausrichtung des Pylons auf Haßmersheimer Seite "schwieriger als erwartet" gewesen, teilte Rapp mit. Darüber hinaus gibt es "Toleranzabweichungen bei der Geometrie" sowie im Bereich der Pylonen, der Spannseile und des Brückenbelags. Konkret geht es um zwei Ösen am Pylon, der sich auf Haßmersheimer Seite befindet - diese sitzen um wenige Zentimeter zu weit oben. Das hätten Mitarbeiter eines Vermessungsbüros im Januar herausgefunden.

Diesen leicht veränderten Gegebenheiten sei aber mit geringfügigen Planänderungen beizukommen, berichtet Rapp. Konkret werde wohl eine kleine Änderungen bei den Seilen erfolgen - diese reichen von den Ösen der Pylonen bis zu den Brückensegmenten. Durch den Einbau anderer Gewindestangen ließe sich die etwas größere Distanz kompensieren. Die Fertigstellung des Neckarstegs verschiebe sich durch die Änderungen aber vom ursprünglich geplanten 31. Mai auf den 26. Juni dieses Jahres.

Auch die nächsten größeren Arbeiten haben sich etwas verschoben: Ursprünglich war der Einbau von zwei Brückensegmenten (Schuss 3 und 5), die über den Neckar reichen, für Januar geplant. Ein Segment auf der Haßmersheimer Seite wird nun am kommenden Samstag, 8. Februar, installiert. Die Arbeiten finden komplett auf dem Neckarvorland statt, mit Behinderungen sei daher eher nicht zu rechnen. Ein weiteres Segment auf der gegenüberliegenden Seite wird ein Wochenende später, am 15. und 16. Februar, eingebaut. Zu diesem Zweck muss die B 27 voll gesperrt werden. Das letzte Brückensegment wird voraussichtlich am Mittwoch, 26. Februar, eingebaut.