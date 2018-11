Mosbach. (lin) "Der Mosbacher Sommer wird wunderbar", machte Prälat Dr. Traugott Schächtele all jenen Mut, die seit den Morgenstunden verzagte Blicke gen Himmel geschickt hatten. Ob es nun in Strömen regnete, weil die Mosbacher nicht rechtzeitig mit dem "Nasswischen" fertig geworden waren, wie Kaplan Karlheinz Kläger vermutete, oder der Segen von oben so leichter zu den Menschen durchdringen könne, wie Gastprediger Schächtele glaubte, der auf den Marktterrassen angekündigte ökumenische Gottesdienst hatte in die Stiftskirche verlegt werden müssen. Und wenn man auch unter Sommer etwas anderes verstehe, wie Diakon Rudi Kößler bedauerte, "müsse mir's so nehme, wie's is". Damit brachte KuSS-Initiator Hartmut Landhäußer Geistlichkeit, Veranstalter und Besucher ergeben unter einen Hut und sprach aus, was andere dachten.

Vielleicht hat das Beten geholfen, vielleicht lag es am Lobgesang des NKG-Männerchors unter Leitung von Christian Roos, vielleicht waren aber auch noch ganz andere Wolkenschieber am Werk gewesen - der Gottesdienst war noch nicht ganz zu Ende, als sich erste Sonnenstrahlen den Weg durch die hohen Kirchenfenster bahnten.

Wie weggeblasen war dann das regennasse Einheitsgrau, und den Kirchgängern lag sonnig der Marktplatz zu Füßen, als die Fanfaren des Spielmannszuges der Feuerwehr Mosbach zum weltlichen Festauftakt, zur Premiere der ersten Mosbacher Kultur- und Sportschau, überleiteten. Vertrieben war mit einem Schlag all die schlechte Laune, und den Regenschirmen mussten Sonnenschirme Platz machen, "weil ein Mosbacher Sommer halt ein Sommerwetter braucht". Und gut müsse er werden, sagte Oberbürgermeister Michael Jann zuversichtlich voraus. Nicht umsonst hätten sich gut 40 Vereine und Gruppen der Stadt zur Auftaktveranstaltung KuSS zusammengetan und in Zusammenarbeit mit dem Sportbeauftragten Philipp Parzer und Kulturchefin Christine Funk eine bunte Leistungsschau auf die Beine gestellt, die die kulturelle und sportliche Vielseitigkeit der Stadt bezeuge.

Rund um den Marktplatz, entlang der Hauptstraße und auf den anschließenden Plätzen stellten diese einen Mittag lang ihr attraktives und vielfältiges Vereinsleben an Ständen und auf der Schaubühne vor. "Sie werden staunen, was es bei uns alles gibt", versuchte Jann die Besucher neugierig zu machen und forderte alle zum Ausprobieren auf.

Kleine Kostproben? 30 000 Liter Wasser warteten im Schwimmbecken der DLRG auf Wasserratten. Wasserkisten stapeln konnten kleine Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Reitclub lud zum Voltigieren mit richtigem Heu und bravem Holzpferd. Auf Inliner-Parcours (Skiclub) und Geschwindigkeitsteststrecke (LAZ) übten sich Nachwuchstalente mit und ohne Knieschutz, und eine Torwand (SV Bergfeld) wollte beschossen werden. Tennisbälle (Tennisclub GrünWeißRot) flogen übers Netz, während Kleintiere sich nicht vor Streicheleinheiten (Kleintierzüchter) fürchteten und Druckerplatten (Druckwerkstatt) mit frischen Farben lockten. Segelflieger, Fechter, Schachspieler, Schützen und Tänzer stellten sich genauso vor wie Eisenbahnfreunde, Modellflieger, der Deltaclub, Karate- und Aikidosportler. Mehrere Fördervereine zeigten ihre Arbeit genauso wie Polizei, Naturschutzbund, Stadt Mosbach und Reha-Sportverein. Die ganze Breite der Mosbacher Vereinswelt zeigte sich aber erst, nachdem die vielen Musik- und Gesangsvereine und Gruppen ihre Stimmen erhoben hatten und verdeutlichten, was kulturelles und sportliches Gemeinschaftsgefühl in Mosbach tatsächlich bieten kann.