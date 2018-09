Von Judith Blüthner

Lohrbach. "Hey, wir sind auf Malle, und das ist gut so", sang DJ Schürze, der Gewinner des "Mallorca Awards 2013", in sein Mikro. Das stimmte zwar nur bedingt, dem ein oder anderen wurde es bei der Aprés-Ski-Party bei Bikinitemperaturen im beheizten Zelt im "Airport" in Lohrbach aber dennoch etwas heiß unter der Pudelmütze. Das Wetter hatte ohnehin nicht richtig mitgespielt, die ursprünglich geplanten Schneekanonen wären gegen den warmen Regen wohl nicht angekommen. Ankommen sollte wenig später dafür ein Großer der Schlagerszene: Jürgen Drews, der König von Mallorca.

DJ Schürze durfte im zunehmend voller werdenden Apres-Ski-Zelt die Stimmung für den "König" anheizen. Mit dem von den Sportfreunden Stiller entliehenen "Kompliment" hatte es Schürze dann geschafft, die Masse ging mit. Als dann der "König von Mallorca" die Bühne enternte, gab's kein Halten mehr. Alles sang, tanzte und klatschte mit. Bei den Veranstaltern dennoch ein wenig Skepsis. Die "Diva" machte es der Backstage-Crew auch nicht leicht. Erst war das Mikro zu laut eingestellt, dann folgte der Scheinwerfer ihm nicht richtig.

Nach fünf Liedern schien es, als sei alles genauso schnell vorbei, wie es begonnen hatte. Doch die mehreren Hundert Fans ließen nicht locker. Laute Zugabe-Rufe holten den Schlagerstar wieder auf die Airport-Bühne zurück. Und jetzt legte er richtig los: Die anfänglich schlechte Stimmung schien verflogen zu sein. Ein Hit folgte auf den nächsten. Jetzt kam man vor und hinter der Bühne richtig ins Schwitzen. Und Airport-Macher Dieter Link war gut gelaunt. "Der spielt jetzt schon länger als vertraglich festgelegt", freute er sich. Drews macht ohnehin fast alles anders, als abgesprochen. Nur sich ausziehen, das wollte "Onkel Jürgen" dann doch nicht. Seine Frau, Ramona, habe es ihm verboten.

Den "Sixpack" des 69-jährigen bekamen die Fans dann aber doch noch zu sehen. Und der kann sich wirklich noch sehen lassen. Nach der fast zweistündigen Bühnenschau knöpfte Drews langsam sein weißes Rüschenhemd wieder zu, zog sich seine schwarze Lederjacke an und verabschiedete sich mit dem Versprechen: "Irgendwann, irgendwo, irgendwie, sehen wir uns wieder".

Hinter der Bühne zeigte sich Drews als ruhiger, angenehmer Geselle. Erstmal hinsetzen, das war wichtig. Denn solange Stehen könne er jetzt nicht mehr. Ein alter Weggefährte aus Schlagerparaden-Zeiten war vorbeigekommen. Die Backstage-Crew nutzte die Gelegenheit für gemeinsame Fotos. Und Drews mittendrin, ruhend. Nach Münster gehe es jetzt noch weiter. Auf seinen deutschen Landsitz, dahin, wo es viele Pferde gebe - und sonst nichts.

Doch man sollte nicht meinen, dass der demnächst 70 Jahre alt werdende Sänger und Songschreiber im Alter ruhiger werde. Immer noch tritt er jeden Montag in Mallorcas größter Party-Location auf, der "Mega-Arena". Bald täglich arbeitet er in seinem Studio an neuen Hits, und längst steht ein neues Tourneekonzept. Nicht viele wissen, dass der "König von Mallorca" eigentlich Gitarrist und Jazzmusiker ist, und früher mit den "Les Humphries Singers" auf der Bühne stand. Genau da wolle er künftig wieder anknüpfen, so Drews im Backstage-Gespräch mit der RNZ. Begeistert erzählt er von seiner Idee, Songs und Gitarrenriffs von damals neu aufzulegen, noch einmal das Banjo zu spielen. Bei drei dreistündigen Testkonzerten in Deutschland sei sein Projekt bereits gut angekommen. Einen der Songs von einst - "Mama Loo" - hatte er am Abend zum Besten gegeben. Auf die Frage hin, wann das Ganze zu hören und zu sehen ist, folgt Schulterzucken. Drews will sich nicht festlegen: "Das Gerüst steht, es hängt davon ab, ob der nächste Song ein Hit wird."

Und dann hieß es auch Backstage Abschied nehmen, die Limousine wartete schon. Der König von Mallorca schnappte sich eine Flasche Wasser, stieg ein - und die Audienz war beendet.