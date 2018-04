Von Gerhard Layer

Waldbrunn. Diese Nachricht löste in Waldbrunn Freude aus: Der Katzenbuckel, höchste Erhebung im Odenwald und mit seinem "Weg der Kristalle" beliebtes Ausflugsziel in der Region, wurde zum "Geotop des Jahres 2013" gekürt.

"Das verschafft der Gemeinde natürlich Aufmerksamkeit und kann den Tourismus in unserer Ferienregion weiter beleben", freut sich Bürgermeister Markus Haas und sieht damit auch die Anstrengungen belohnt, mit der Anlage des Themenwegs und besonderer Informationstafeln die Geschichte des ehemaligen Vulkans vor Ort Wanderern zu veranschaulichen.

Alljährlich - am bundesweiten Tag des Geotops - zeichnet der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald sein "Geotop des Jahres" aus. Als besonderes Fenster in die Erd- und Landschaftsgeschichte der Region gibt es einen besonderen Einblick in bewegte Phasen unserer erdgeschichtlichen Vergangenheit. Mittlerweile hat der Geo-Naturpark seit dem Jahr 2002 elf besondere Orte mit diesem Titel ausgezeichnet - darunter den Steinbruch Leferenz, Dossenheim (2009), die Grube Messel (2010), Haarlass Heidelberg (2011) - und hierfür jeweils eigene Broschüren aufgelegt. Dabei ist die jeweilige Verbindung von der Erdgeschichte zur Natur und zur Kultur besonders wichtig.

Als Geotope werden Bildungen der unbelebten Natur bezeichnet, die als "Fenster in die Erdgeschichte" Aufschluss über die Entwicklung unserer Erde und des Lebens geben können. Neben Steinbrüchen oder Natursteinklippen sind dies beispielsweise auch besondere Landschaftsformen, Bergwerke, Höhlen, Einzelformen wie Erdfälle, Eiszeitrelikte, Fossilfundstätten oder auch Einschlagkrater von Meteoriten.

Im Jahr 2013 wird nun der Katzenbuckel bei Waldbrunn "Geotop des Jahres". Die mit 626 Metern höchste Erhebung des Odenwaldes besteht aus vulkanischen Gesteinen, die einen Einblick in die dynamischen Kräfte geben, die unseren Planeten stetig verändern. Als Relikt eines ehemals wesentlich größeren Vulkans erinnert der Katzenbuckel an die Zeit vor etwa 65 Millionen Jahren, als Mitteleuropa durch die Alpengebirgsbildung und unsere Region durch den beginnenden Einbruch des Oberrheingrabens maßgeblich umgestaltet wurde.

Die Auszeichnung findet am 15. September, 14 Uhr, auf dem Parkplatz "Turmschenke" in Waldkatzenbach unterhalb des Berggipfels statt. Im Anschluss an die Feierstunde wird das Geotop 2013 im Rahmen einer Exkursion vorgestellt. Besucher sind willkommen.