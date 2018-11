Licht an, Westen drüber gezogen und raus in die Dunkelheit: Die (extra ausgebildeten) Schüler der Wilhelm-Stern-Grundschule durften sich nach erfolgreich absolvierter Nachtfahrt-Prüfung über Urkunden und Warnwesten freuen. Foto: Brunhild Wössner

Mosbach. (brw) Fahrradfahrer ins rechte Licht zu rücken, das versucht die Polizei aktuell nicht nur mit kontrovers diskutierten Aktionen in Heidelberg. Wie speziell am Kinderfahrrad Licht ins Dunkel zu bringen ist, das machten am Donnerstagabend Polizeibeamte der Präventionsaußenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn klar. Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts der Wilhelm-Stern-Grundschule Mosbach, der Verkehrswacht Mosbach und des Polizeipräsidiums sollten Grundschulkinder der vierten Klassen nach vier Übungsstunden und einer Prüfung an einem dunklen Herbstabend zum ersten Mal den "Ernstfall" testen. Bevor sie tatsächlich in den abendlichen Straßenverkehr durften, fuhren sie sich noch auf dem Fahrradübungsgelände am Auguste-Pattberg-Gymnasium warm.

Wie sinnvoll und wichtig Rad-Beleuchtung und Warnwesten in Leuchtfarben sind und wie sie die Sicherheit des Radfahrers im Dunkeln verbessern, das machten die Beamten und Helfer der Verkehrswacht der versammelten Elternschaft am Übungsplatz klar. Ein Mensch auf einem unbeleuchteten Fahrrad in dunkler Kleidung ist im Straßenverkehr praktisch unsichtbar. Neben der Beleuchtung tragen bereits Reflektorstreifen auf der Kleidung zu einer deutlich verbesserten Sichtbarkeit bei. Noch bessere Resultate lassen sich mit dem Tragen einer Warnweste erreichen.

Die jahrelangen Anstrengungen der Mosbacher Präventionsaußenstelle, die inzwischen schon Generationen von Grundschülern auf dem Fahrrad fit für den Straßenverkehr gemacht hat, wurden besonders belohnt. Mit ihrem Projekt "Helle Köpfe - Mir geht ein Licht auf" gehörte Mosbach in Berlin jüngst zu den Preisträgern der Aktion Kinder Unfallhilfe e. V. Der Preis "Roter Ritter 2014", der mit einem Geldbetrag verbunden ist, soll der Anschaffung weiterer Warnwesten dienen.

Eine nicht unerhebliche Zahl von Unfällen passiert nach Polizeierfahrung nämlich in der Dämmerung oder Dunkelheit. Und hier setzt das Gemeinschaftsprojekt an, das im Jahr 2011 zusammen mit den beiden Verkehrswachten Mosbach und Buchen geplant wurde. Ergänzend zur Radfahrausbildung bei Tageslicht steht auch eine Nachtfahrt mit Grundschülern auf öffentlichen Straßen auf dem Programm.

Während die Kinder der vierten Klasse mit ihren Aufsichtspersonen noch im Straßenverkehr bei Dunkelheit unterwegs waren, wurden die Eltern von Polizeihauptkommissar Werner Broßmann, Mitinitiator des Projekts, darüber informiert, wie wichtig das Tragen eines Helms auf dem Rad ist. Broßmann legte in diesem Zusammenhang die aktuellen Unfallzahlen des Neckar-Odenwald-Kreises vor. Demnach gab es im inzwischen fast abgelaufenen Jahr 2014 insgesamt 45 Fahrradunfälle, 14 davon mit Schwer- und 31 mit Leichtverletzten, darunter neun mit Kindern. Über die Hälfte der Radler war dabei ohne Helm unterwegs. Die Folge sind nicht selten schwere Kopfverletzungen. Der Helm schützt unser "Bestes", denn "Dein Gehirn ist alles", so der erfahrene Verkehrsexperte. Die drei wichtigsten Garanten, die zur Sicherheit auf dem Rad beitragen, sind nach Broßmanns Auffassung demnach "Beleuchtung, Erkennbarkeit und der Fahrradhelm".

Broßmanns ehemaligen Kollegen Peter Henrich treibt das Thema Sicherheit auf dem Fahrrad schon seit ungefähr 30 Jahren um. Er, der sich diesem Thema zuerst bei der Polizei gewidmet hatte, tut dies nach seiner Pensionierung inzwischen als Geschäftsführer der Verkehrswacht Mosbach. Er schwor die Eltern, die Aufsichts- und Vorbildfunktion haben, auf wichtiges Zubehör wie Vorder- und Rückstrahler, Seitenreflektoren und Pedalstrahler ein. Interessant: "Blinkendes Licht ist am Rad vom Gesetzgeber verboten, an der Person jedoch erlaubt".

Manfred Ritzhaupt, der als Polizeikommissar mit seiner Crew - bestehend aus Buchener Beamten und Eltern, die das Aufsichtsteam verstärkten - den Zug der übenden Schulkinder im Straßenverkehr sozusagen anführte, ist ebenfalls Mitinitiator des Projekts "Mir geht ein Licht auf". Er brachte die Kinderschar nach ihrer halbstündigen Übungsfahrt wieder sicher zurück und übergab jedem Kind eine Urkunde - samt knallgrüner Warnweste zum künftigen Gebrauch.