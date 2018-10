Von Annette Gast-Prior

Binau. Klaus Müller-Blask ist so etwas wie ein Paradiesvogel unter den Volkshochschul-Außenstellenleitern. Allerdings einer ohne Allüren. Dafür besitzt er viel Einfühlungsvermögen, breit gestreute Interessen und so vielfältige Kompetenzen, dass man ihn ruhig ein "Allround-Talent" nennen darf.

Als er 1992 nach wiederholter Ausschreibung der Außenstellenleitung in Binau dem damaligen VHS-Leiter Dr. Rudolf Kamp anbot, das "mal ein, zwei Jahre zu machen, bis sich dauerhaft jemand findet", waren die Kollegen im Neckar-Odenwald-Kreis begeistert. "Endlich jemand mit einem gescheiten Beruf", bekam der gelernte Maurer zu hören. Als der Praktiker unter ihnen hat er sich vielfach bewährt, zum Beispiel, wenn es galt, Ausstellungen aufzubauen.

Aus ein, zwei Jahren sind mehr als zwei Jahrzehnte geworden. Und immer noch macht dem gebürtigen Mannheimer, der in Zwingenberg wohnt, die VHS-Familie Spaß, vor allem, wenn er Kindern Erfolgserlebnisse vermitteln kann. Mit Gymnastikkursen, die es bis heute gibt, begann er vor mehr als 20 Jahren, VHS-Programm zu machen. Für die Männerkochkurse, die er ausprobierte, war die Grundschulküche "zu bescheiden". Aber Englisch lief sensationell. "Das war ein heißes Ding", erinnert sich der 62-Jährige, "das ging über fünf Semester, und wir hatten aus einer Familie drei Generationen dabei - richtig schön."

Weil er sich für alles interessiert, hat er sich einst sogar drei Abende im Filethäkeln versucht. Das "dreidimensionale Objekt", das dabei herauskam, befriedigte ihn nicht. Mangelnden Ehrgeiz kann ihm trotzdem keiner vorwerfen. Zum Beweis kramt er ein rotes Häkeldeckchen hervor, Ergebnis eines Übungs-Wochenendes daheim.

Wenn Klaus Müller-Blask nicht auf Baustellen unterwegs ist, mit dem Zwingenberger Festspielchor probt - und im Anschluss daran mal schnell etwas repariert - oder in der Adelsheimer Jugendvollzugsanstalt seine vier Gitarrengruppen unterrichtet, bildet er sich gern selber fort: "Ich bin Autodidakt", sagt er. Etwa gleichzeitig mit seinem Lohrbacher VHS-Kollegen Helmut Ahl begann er in den Neunzigern, Astronomie-Vorlesungen zu hören. Schnell war ihm klar: Das wollte er auch anbieten. Aber nicht nur als Theorie-Unterricht. Er erinnert sich an einen Astronomiekurs, der weit über die veranschlagte Zeit hinaus auf dem Binauer Schulhof das so genannte Sommerdreieck bewunderte. "Am nächsten Kursabend saßen die Leute dicht gedrängt, auch auf den Tischen, auf dem Klavier." Die Sterngucker-Gruppe gibt es noch. Michael Stöhr, der in Neckargerach das Jugendlabor (Julagu) eingerichtet hat, gehört dazu und ist Initiator einer Sternwarte in Weisbach. "Zwei Container sollen diesen Monat noch aufgestellt werden, danach geht's an den Kuppelbau. Wir wollen Jugendlichen eine sinnvolle Beschäftigung ermöglichen", erklärt Müller-Blask. Und draußen sollen die Kursteilnehmer den dunklen Nachthimmel nutzen, um Polarlichter, Asteroiden, Weltraumschrott oder einfach nur die Venus zu beobachten.

Auch als leidenschaftlichen Jongleur kennen viele den VHS-Mann mit dem weißen Haarschopf. Seit er als Zehnjähriger in seiner Heimatstadt im Zirkus eine Jonglage-Nummer gesehen hatte, fasziniert ihn diese Kunst. "Als ich mit 40 selbst anfing, zu jonglieren, war ich der Methusalem im Kurs", grinst er. Aber einer, der gute Fortschritte machte. In Kindergärten und Schulen hat er unterrichtet - und irgendwann in der VHS. Die nächsten Ferienkurse sind um Pfingsten geplant. Am Schwarzacher Hof hat er einen talentierten jungen Mann gefunden, der selbst eine Jongliergruppe einrichten will, und zum Neujahrsempfang der Stadt Mosbach ist er heuer mit VHS-Schülern aufgetreten. Es hat alles geklappt. So ein Erfolg, der seinen Kursteilnehmern Selbstbewusstsein vermittelt, ist für Müller-Blask vielleicht der wichtigste Grund, seiner VHS treu zu bleiben.