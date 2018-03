Mosbach. In markantem Rot strahlt das ehemalige Postgebäude an der Neckar-elzer Straße, nachdem es zuvor langweilig grauweiß und sanierungsbedürftig im besten Fall übersehen wurde. Doch nicht nur außen hat sich viel getan; auch im Inneren sind die Handwerker fleißig zugange. Denn hier entsteht das neue Hauptgebäude des Landratsamtes in Mosbach.

Das bisherige "Verwaltungsgebäude 8" des Landratsamts gehört dem Landkreis. Seit dem Auszug der Post Ende November 2010 standen die unteren beiden Geschosse leer. Die energetische Bilanz war schlecht, der äußere Eindruck ließ zu wünschen übrig. Dringender Handlungsbedarf bestand. Dazu kam die unbefriedigende Situation, dass das Landratsamt am Standort Mosbach weder einen barrierefreien Eingangsbereich hat noch im Stadtbild präsent ist.

So wurde eine Idee geboren, die vom Kreistag beschlossen wurde: Hier sollte das neue Hauptgebäude des Landratsamts entstehen. Ein Stuttgarter Architekturbüro, Sieger eines vorausgegangenen Architektenwettbewerbs, übernahm die Planung. Schlicht und funktionell sollte das "neue" Landratsamt werden, aber doch auch ein "Hingucker", realisiert in einem durchaus ambitionierten Kostenrahmen von rund drei Millionen Euro. Dass beim "Bauen im Bestand" ganz eigene Regeln gelten, kam als weitere Herausforderung hinzu, ebenso die barrierefreie Anbindung an das Verwaltungsgebäude 4, einen historischen Sandsteinbau.

Die Bauarbeiten, die Mitte März 2012 mit der Entkernung begonnen haben, gingen zügig vonstatten. Dabei wurde den Mitarbeitern des Landratsamts, die im zweiten Obergeschoss und im Dachgeschoss des Gebäudes ihre bereits 2004 sanierten Büros haben, und auch den Kollegen im benachbarten Gebäude 4 vor allem in der Rohbauphase einiges zugemutet, ebenso den Bürgern, die in dieser Zeit hier vorstellig wurden.

Der Zugang zum neuen Hauptsitz des Landratsamts wird künftig über einen behindertengerecht erschlossenen Vorplatz an der Ecke Neckarelzer Straße / Scheffelstraße erfolgen. Über einen Übergang gelangt man in den Eingangsbereich mit Empfang, Telefonzentrale, Poststelle und Behindertensprechzimmer. Auch die Touristikgemeinschaft Odenwald und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden hier ihre Büroräume erhalten. Über Treppen oder einen Aufzug gelangt man zu den Räumen der Zentralstelle mit - unter anderem - dem Sitz des Landrats und des Ersten Landesbeamten.

Die Fassaden der alten Post sollten weitgehend erhalten werden, weshalb die Wärmedämmung teilweise innen angebracht wurde. Ein Wärmedämmverbundsystem und neue, überwiegend dreifach verglaste Fenster sorgen dafür, dass die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparungsverordnung sogar noch deutlich übertroffen werden. Das Gebäude ist zudem an die zentrale Holzhackschnitzelheizung angeschlossen und wird damit bereits heute überwiegend mit regenerativen Energieträgern beheizt.

Aktuell wird am Aufzug (mit Zugangsmöglichkeiten von beiden Seiten), unbedingt nötig für die Barrierefreiheit, noch fleißig gearbeitet. Im Eingangsbereich aber wird schon der Boden gefliest, und in den übrigen Räumen sind die Handwerker ebenfalls bereits beim "Endspurt". Die Arbeiten an den Außenanlagen sind derzeit witterungsbedingt unterbrochen. Die Chancen stehen gut, dass der geplante Umzugstermin Ende April eingehalten werden wird.

"Wir freuen uns auf das Gebäude, das uns in mehrfacher Hinsicht ganz neue Perspektiven eröffnet. Froh bin ich auch, dass von 30 ausführenden Unternehmen immerhin zwölf aus dem Neckar-Odenwald-Kreis zum Zug kommen konnten, insbesondere für wichtige Gewerke wie den Rohbau, Heizung, Sanitär und Elek-troinstallationen", erklärt Landrat Dr. Achim Brötel. Feierlich eingeweiht wird das Gebäude im Übrigen am Freitag, 28. Juni. Innenminister Reinhold Gall hat sein Kommen bereits zugesagt - eine Ankündigung, über die sich der Landrat besonders freut. An diesem Freitag wird sich ein Mitarbeiterfest anschließen, bevor das Gebäude und das gesamte Landratsamt in Mosbach dann am Sonntag, 30. Juni der Bevölkerung im Rahmen eines Tags der offenen Tür mit Programm für die ganze Familie vorgestellt werden wird.