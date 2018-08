Von Peter Lahr

Mosbach. "Wir werden jetzt nicht eine Stunde lang weinen und traurig sein. Denn das Buch ist stellenweise auch sehr lustig", begrüßte Barbara Thum von der Stadtbibliothek Mosbach am Mittwochnachmittag die Gäste zu einer besonderen Premiere. Erstmals kooperiere man mit dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis. Den Anlass dafür bildete der bundesweite Kinderhospiztag. Bevor das Bilderbuchkino "Die besten Beerdigungen der Welt" präsentierte, stellte Koordinatorin Ulrike Landes die Arbeit des ehrenamtlich tätigen Vereins vor: "Wir gehen in Familien, in denen Kinder oder ein Elternteil schwer erkrankt sind. Wir spielen mit den Kindern, haben Zeit für Gespräche, laden aber auch zu Familiennachmittagen ein oder organisieren ein Geschwisterprogramm."

Einen kleinen Koffer reichte Barbara Thum den Kindern im Publikum. Darin gab es einige Gegenstände zu entdecken, die bald auch in der Geschichte von Ulf Nilsson und Eva Eriksson eine Rolle spielen sollten. Etwa Kieselsteine oder ein Igel. Ein Tütchen mit Samen oder ein einfaches Holzkreuz. Bevor es losging, erklärten die Kinder den Erwachsenen, was denn ein Bilderbuchkino überhaupt ist. Die Abbildungen eines Buchs werden an die Leinwand projiziert, der Text wird "live" gelesen. "Vielleicht erzählt das Bild auch etwas ganz anderes als der Text", ergänzte Barbara Thum. Und betonte, es sei sehr wichtig, sich zuerst einmal die Bilder ganz genau anzusehen. Das gemeinsame Schauen und Entdecken, es bildete einen der besonderen Reize des Bilderbuchkinos. Denn jeder entdeckte ein anderes Detail. Für jeden kann ein Stein oder eine Dose Farbe etwas ganz anderes bedeuten. "Einmal hatten wir Langeweile, da fand Esther eine tote Hummel und wollte etwas Lustiges machen." So begann die Geschichte zweier Geschwister. Bis die Sonne an diesem Sommertag versank, sollte wahrlich keine Langeweile mehr aufkommen. Denn die beiden Kinder hatten eine unschlagbare Idee und gründeten eine "Beerdigungs AG".

Da ist natürlich Arbeitsteilung gefragt: Die große Schwester, mutig und tatkräftig wie sie ist, kümmert sich um die handfesten Dinge. Schaufelt und sorgt für "Nachschub". Der kleine Bruder, der auch die Rolle des Erzählers übernimmt, sorgt für die passenden Worte und verabschiedet die Tiere mit selbstverfassten Gedichten. Das kann durchaus humorvoll sein. Der Nachruf auf drei tote Fische, die Esther mangels anderer Toter aus dem elterlichen Kühlschrank mopst, lautet schlicht: "Der Hering ist nicht mehr am Leben. Im Leben geht manches daneben."

Auf der Lichtung am Ende des geheimen Pfads finden im Lauf des Tags jede Menge toter Tiere ihre letzte Ruhe. Der Hummel folgen ein Hase und der Hamster einer Freundin. Großmutter steuert neun Mäuse aus ihren Mausefallen bei. Papa einen Hahn, der sogar für den Suppentopf zu alt scheint. Während die Hühner nicht zu Tränen fähig sind, ist am Ende des Tags allen zum Weinen zumute. Denn da stirbt eine Amsel, die sich am Verandafenster das Genick gebrochen hat. Erstmals traut sich auch der Junge, das tote Tier in die Hand zu nehmen. "Am nächsten Tag machen wir dann ganz was anderes", verrät er zum Schluss. "Gärtnern", vermutet Miriam von den Mosbacher Kindern.