Mosbach. (coe/schat) Es waren wieder einmal mehr als je zuvor: 672 Studienanfänger der Fakultät Technik wurden am Montag an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach begrüßt. Rektor Prof. Dr. Dirk Saller freute sich im proppevollen Saal der Alten Mälzerei über ein weiteres Wachstum um acht Prozent bei den Erstsemestern und zeigte ihnen eine "Win-Win-Win-Perspektive" auf.

Die Studierenden lobte er für ihren Mut, ein anspruchsvolles technisches Studium gewählt zu haben, in dem Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen verlangt werde. Aufgrund des großen Fachkräftemangels "warte" die Wirtschaft schon auf die Absolventen. Die Unternehmen schätzen die DHBW Mosbach, weil hier der "Output" gut ausgebildeter Fachkräfte besonders hoch sei. "Wer hier sein Studium beginnt, beendet es in der Regel auch hier", sagte er: "In den so genannten quantitativen Rankings ist die DHBW sehr gut aufgestellt, und auch qualitativ ist die DHBW Mosbach überregional längst ein Begriff."

Der Standort Mosbach sei nicht nur wegen des dualen Systems mit der Verzahnung von Theorie und Praxis, sondern auch aufgrund der geografisch günstigen Lage im Nordosten Badens für Studierende und Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet attraktiv.

"2011 konnten laut dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 72 000 offene Ingenieursstellen nicht besetzt werden", ergänzte Prof. Dr. Max Mühlhäuser, Prorektor und Dekan der Fakultät Technik. Er betonte, dass die Duale Hochschule viel Eigeninititative, Interesse an der akademischen Lehre und "Transferkompetenz" verlange und deshalb - entgegen dem Glauben vieler - anders als Schule sei. Sein Tipp an die Erstsemester: "Schlagen Sie sich nicht als Einzelkämpfer durch, organisieren Sie sich in Teams und lernen Sie gemeinsam."

Um Teams bilden zu können, muss man sich erstmal kennenlernen. Nach dem ersten Studientag hatten die Studierenden Gelegenheit dazu. "Die größte Party aller Zeiten", kündigte Ron-Hendrik Peesel den Studienanfängern der Fakultät Technik an. Erstmals war die Alte Mälzerei für 900 Partygäste gemietet worden. Nach einer Kneipentour durch Mosbach legen dort die DJs Platten auf, um das Kennenlernen der Technikstudierenden musikalisch zu fördern.

Diese "Social Skills" hält auch Vertrauensprofessorin Dr. Christine Arzami für wichtig. "Wir erwarten natürlich Leistung an der DHBW Mosbach, aber vergessen Sie trotzdem nicht, das Studium auch zu genießen. Studienjahre gehören oft zu den schönsten des Lebens!"

Für die neuen Studenten bereitet man derweil auch neuen Raum. In angemieteten Räumen im Berufsbildungswerk der Johannes-Diakonie will man die Studenten im neuen Jahr adäquat unterbringen. "Der Umzug ist für die zweite Januarhälfte 2013 geplant", konktretisiert man auf RNZ-Nachfrage seitens der DHBW-Verwaltung. Nach dem laufenden Umbau einziehen sollen am BBW vier Anfängerkurse, langfristig werde der gesamte Studiengang Bauwesen dorthin ziehen. Aufgrund der Blockplanung, bzw. des Wechsels zwischen Theorie und Praxis, werde man dort zeitgleich maximal 270 Studierende ausbilden. Die baurechtlich erforderlichen Stellplätze seien auf dem Gelände vorhanden. Ob der anhaltenden Diskussion um die Parkplatznot rund um den Campus sicher nicht ganz unwesentlich.