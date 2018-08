Von Peter Lahr

Waldmühlbach/Billigheim. Seit dem Winter ist es unübersehbar. Bei den Fischteichen zwischen Waldmühlbach und Billigheim haben sich Biber angesiedelt. Angenagte und gefällte Bäume legen ein beredtes Zeugnis davon ab. Noch keiner der zahlreichen Schaulustigen, die bislang das Biotop aufsuchten, konnte die äußerst scheuen Tiere "in echt" sehen. "Ich hatte mehr Glück als Verstand - und eine gute Ausrüstung mit Lichtschranke", verriet der bekannte Tierfotograf Karl Lörwak, dem es bislang als Einzigem gelang, zwei Exemplare des Europäischen Bibers "in situ" vor die Linse zu bekommen.

"Wir konnten anhand von Baumerkmalen feststellen, dass es sich um ein einzelnes Paar handelt", erklärte der Jäger Rolf Scheurig. Es gebe sogar erste Anzeichen dafür, dass sich eine Kolonie entwickle, eine "Burg" im Entstehen sei. Einst waren die bis zu 30 Kilogramm schweren Nager, die sich ausschließlich von Pflanzen ernähren, in ganz Europa verbreitet. Durch Bejagung wurden sie dann weitestgehend ausgerottet. Vor allem das dichte Fell und das essbare Fleisch - das sogar während der Fastenzeit verspeist werden durfte - waren Grund dafür. Doch der Biber hat auch kulturhistorische Bedeutung: Die Form des Biberschwanzes ließ ihn zum Namensgeber für Dachziegel werden. Dank Schutzmaßnahmen und Auswilderungen haben sich die Biberbestände in den vergangenen Jahren wieder erholt.

Bekanntlich ist nicht nur der Mensch der größte Feind des Bibers, sondern auch der Autoverkehr. Da die Fischteiche unweit einer Landstraße liegen, fanden Naturschützer nun eine Lösung, die sogar ein landesweites Pilotprojekt darstellt: ein Bibertunnel soll die Nager bei ihren Landgängen schützen. Bei der Entwicklung des Baus nutzten die Experten die Erfahrungen, die man während der letzten Jahre mit den sog. "Krötentunneln" gemacht hat. Tatsächlich nutzen auch diese bereits den frisch gebohrten Tunnel, um unter der L 586 zwischen ihrem Lebensraum und dem Laichgewässer zu pendeln.

"Der Neckar-Odenwald-Kreis muss sich an vielen Fronten durchbeißen", sah Landrat Dr. Achim Brötel durchaus gewisse Parallelen zur Lebensweise der beiden bissfesten "Neubürger". Zudem freute er sich darüber, dass die Region durch das Pilotprojekt Bibertunnel wieder einmal die Nase vorn habe.

Am heutigen Dienstag, 1. April, wird der erste Bibertunnel des Landes offiziell seiner Bestimmung übergeben. Treffpunkt ist um 8 Uhr der Parkplatz an der L 586 zwischen Billigheim und Waldmühlbach, oberhalb der Fischteiche. Es sollte sich aber keine Person auf eigene Faust auf den Weg machen, sondern unbedingt auf die Führung warten. Fotos der Biber können vor Ort gegen einen kleinen Kostenbeitrag erworben werden. Trotz Kröten- und Bibertunnel werden die Autofahrer gebeten, im Bereich der Fischteiche vorsichtig zu fahren. Die Krötenwanderung ist in vollem Gange.