Von Heiko Schattauer

Stuttgart/Obrigheim. Bauschutt und Brennelemente - das waren zuletzt die bestimmenden Themen, wenn es um das Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) ging.

Dabei liefert der Atommeiler im Rückbau noch weiteren potenziellen Diskussionsstoff, etwa wenn es um den Neckar geht, dessen Wasser man auch in der Zeit nach Abschaltung des Kraftwerks (im Mai 2005 erfolgt) noch zwingend für einen geordneten Betrieb vor Ort braucht.

Mit dem alten Jahr 2013 lief allerdings die "wasserrechtliche Erlaubnis" aus, nach der die EnBW (als Betreiber des KWO) den Neckar zur Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser zu Kühlzwecken, als Vorfluter zur Einleitung von Betriebs- und Klärabwässern sowie für Niederschlagswasser nutzen durfte. Und so hatte der Energiekonzern vor geraumer Zeit eine neue Erlaubnis beantragt (wir berichteten). Kurz vor Weihnachten hat das Umweltministerium nun die weitere Neckarnutzung durch das KWO bis ins Jahr 2033 genehmigt, für die Entnahme und Einleitung von Kühlwasser läuft die neue Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2019.

"Wir haben eine neue Erlaubnis gebraucht - und haben sie rechtzeitig erhalten", erklärt EnBW-Pressesprecher Ulrich Schröder auf Nachfrage der RNZ ganz pragmatisch. Die alte Genehmigung sei noch aus Leistungsbetriebszeiten gewesen, mit der neuen Erlaubnis gehen laut EnBW "geänderte Anforderungen" einher. Im laufenden Verfahren habe es erlaubnisrelevante Abstimmungen zwischen EnBW und Umweltministerium gegeben, erläutert derweil Ralf Heineken aus der Pressestelle des Ministeriums. Als Beispiele für die veränderten Anforderungen führt Schröder unter anderem einen reduzierten Wärmeeintrag in den Neckar an. Zudem sei mit der neuen Erlaubnis die Jahresschmutzwassermenge von 10.000 auf 5000 Kubikmeter halbiert worden.

Die Grenzwerte für die Einleitung von Schadstoffen blieben unverändert. Die seien laut UM-Auskunft aber auch rechtlich vorgegeben, etwa durch die Strahlenschutzverordnung. An diesen Vorgaben habe man sich orientiert. Seinem Ministerium sei im Verfahren eine Öffentlichkeitsbeteiligung wichtig gewesen, darum habe es auch den Erörterungstermin im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gegeben.

Im Nachgang dieses Termins, bei dem die im Verfahren fristgerecht eingegangenen Einwendungen über rund fünf Stunden erörtert worden waren, hatte das Landratsamt als Untere Wasserbehörde einen Entscheidungsvorschlag für das Umweltministerium (als Obere Wasserbehörde) erarbeitet. Kurz vor Weihnachten hat das Ministerium nun abschließend darüber befunden - und eine neue Erlaubnis erteilt.

Die Einwendungen hatten sich unter anderem darauf bezogen, dass auch nach Abschaltung des KWO die gleichen Grenzwerte für die Einleitung von schädlichen Stoffen gelten wie zu Betriebszeiten. Auch die Laufzeit einer neuen Erlaubnis oder die Erwärmung des Neckarwassers durch Einleitungen aus dem KWO waren dabei Themen. Bezüglich der Grenzwerte war allerdings schon bei der "Bürgerbeteiligung" im Juli deutlich geworden, dass man beim Umweltministerium keine echte Veranlassung sieht, die geltenden Grenzwerte herunterzusetzen.

Eingeflossen in die Entscheidung über die weitere Nutzung des Wassers sind aber - zumindest ein Stück weit - die Anregungen der Einwender in Sachen Laufzeit. So ist die Entnahme von Wasser zu Kühlzwecken auf maximal sechs Jahre begrenzt. Die Planungen der EnBW sehen indes vor, schon früher auf das Neckarwasser als temperaturreduzierendes Element zu verzichten.

Für die Kühlung der noch im Nasslager vor Ort befindlichen Brennelemente will man eine neue Verdampferanlage installieren, die kein (Neckar-) Wasser mehr benötigt. Sobald diese einwandfrei funktioniert, erlischt die wasserrechtliche Erlaubnis. Auch die Laufzeit der allgemeinen Erlaubnis wird womöglich nicht in Gänze ausgenutzt - entscheidend ist hier der "Abschluss von Stilllegungsbetrieb und Abbau des KWO".