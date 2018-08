Mosbach-Neckarelz. Die erste Hürde hat man mit Bravour genommen, die nächste steht schon bevor: Max Ehrmann, David Endlich, Patrick Herter und Benno Huber aus der Klasse 8b des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Neckarelz haben beim Bundeswettbewerb Physik (Juniorstufe) in der ersten Runde einen hervorragenden 2. Platz erreicht. Dieser Platz berechtigt sie nun zu Teilnahme an der zweiten Runde. Allerdings sind dabei dann nur noch Einzelarbeiten zugelassen, was ihr betreuender Lehrer K. Stumpf überaus bedauerlich findet. Denn vor allem das Teamwork der Neckarelzer Schüler war in der ersten Runde des Wettbewerbs besonders positiv aufgefallen war.

Ziel des Wettstreits ist es, frühzeitig das Interesse der Schüler für physikalische Sachverhalte zu wecken. So mussten in der ersten Runde drei Experimente zur Mechanik und Elektrizitätslehre absolviert werden. Die dabei gemachten Beobachtungen mussten möglichst genau dargestellt und ausgewertet werden.

Sollten die Neckarelzer Schüler auch in der zweiten Runde erfolgreich sein, werden sie zum Bundesfinale nach Würzburg eingeladen, das dann im Mai ausgetragen wird.