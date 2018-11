Mosbach. (lin) "Wie's g'schmeckt hot, wisse mir net", das Bier, das noch bis ins 20. Jahrhundert in Mosbach gebraut wurde. Vermutlich hätte der verwöhnte Gaumen heutiger Zeitgenossen nicht nur seine Freude daran gehabt, argwöhnte Bertold Hergenröder, der sich in guter Begleitung auf die Spur der Mosbacher Bierbrauer machte. Mit seiner besonderen Stadtführung ließ er ein zweitletztes Mal Mosbach aus dem Rahmen fallen.

Nicht mehr viel zu sehen ist indes von den 13 Brauereien - das "Mosbacher Brauhaus" wäre die vierzehnte -, die überwiegend im 19. Jahrhundert eine Stadt mit 2000 bis 3600 Menschen mit Gerstensaft versorgten. Aber noch immer erinnern sich etliche Mosbacher an die Schenken mit den Namen "Zum Radschuh", "Zum grünen Baum", "Zum kühlen Krug", an die "Altdeutsche Bierstube" und den "Deutschen Hof".

Allein zehn (Haus)Brauereien, die nach und nach aufgelassen wurden oder in größeren Betrieben aufgegangen sind, hat es entlang der Hauptstraße gegeben. Philipp Martin Schifferdecker im Gartenweg 8 gehörte genauso dazu wie die Brauereien Kraus (heute Schuhhaus Seitz), Max Werrlein (Gaststätte Aktiv Beiz), Häffner-Schumacher (hinter St. Juliana), Bender (Jeans Fritz) und Heller (ehemals Drogerie Schlecker). Bier gebraut wurde bei Weiners (Gaststätte "Zum Odenwald"), bei Endlich-Schifferdeckers (Gaststätte Ludwig), bei Franks (Stadtapotheke), bis 1806 in der Klosterbrauerei (heute Amts- und Landgericht) und in der Brauerei Ehrisman-Merz (neben "Zum Amtsstüble"). Aus älterer Zeit ist auch eine Schlossbrauerei belegt. Als eine der letzten hatte sich bis in die späten 1980er-Jahre die Brauerei Hübner behauptet. Die Villa Hübner thront noch heute über der Stadt, und die einmal dazugehörende Mälzerei ist zum Kultur- und Tagungsort geworden. Ihr gegenüber liegt hinter einer Doppeltür verborgen der frühere Bier- und Eiskeller der Brauerfamilie, der jedoch wegen seines Zustands nicht ohne besondere Vorkehrungen betreten werden könne, bedauerte Stadtführer Hergenröder.

Anders der Stumpf'sche Eiskeller, der einmal zur Brauerei Bender gehört hatte und über Metzgereibesitzer Franz Stumpf in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts auf Getränkehändler Richard Stumpf übergegangen war. Den Stadtrundgängern hatte Enkel Peter Stumpf, Inhaber der Gaststätte "Kandelschuss", gerne seine (Eis)Kellertür geöffnet und den Blick in eine Vorratshaltung ohne Kühlschränke freigegeben.

Noch in den 50er-Jahren war das zum Kühlen notwendige Eis an (künstlichen) Weihern und Seen (das Gewerbegebiet "Am Eisweiher" bezeugt es) geerntet worden, erinnerte sich Bert Hergenröder. Pferdefuhrwerke brachten es in den kalten, im Nordhang gelegenen Eiskeller. Beschickt wurde der sandsteingemauerte Keller durch eine obere, quadratische Öffnung in der "Stumpfschen Scheune" im Michelsrotweg 4. Entnommen wurde es je nach Bedarf viele Meter tiefer im Oberen Mühlenweg 3. Das eingefüllte Eis taute zunächst an, gefror am Boden aber wieder zu Klumpen, so dass es im Bedarfsfall im Sommer mit Pickeln wieder zerhackt werden musste.

Auch wenn vom Eis heute keine Spur mehr zu sehen ist und die Temperatur sich bei etwa 15 Grad eingependelt hat, wölbt sich die Kuppel des Eiskellers noch immer majestätisch über den Köpfen der Besucher und schläft bis zu ihrer Erweckung den Dornröschenschlaf. Der einst gewachsene Boden ist längst einem Betonboden gewichen.