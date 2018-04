Von Brunhild Wössner

Neckar-Odenwald-Kreis. Endlich beginnt wieder die Wandersaison. Die Wandervögel scharren sozusagen schon mit den Wanderschuhen. Das Jahr lässt sich ja auch diesmal ungewöhnlich viel Zeit mit Sonnenschein und gutem Wetter. Merkwürdigerweise erinnert man sich gerade mit besonderer Intensität gerade an jene Touren, bei denen man richtig nass geworden ist. Oder auch an das beklemmende Gefühl, wenn man sich im Wald verlaufen hat. Damit man also vor lauter Bäumen den Weg findet, sind Markierungen nicht nur hilfreich, sondern geradezu unerlässlich. Denn die wenigsten möchten in ihrer Freizeit Pfadfinder spielen und sich den Weg selbst suchen.

Allerdings kommen Markierungen nicht von alleine an Bäume, Steine, Zaunpfosten oder was sonst noch so als Blickfang im Gelände herumstehen mag. Nur Bildstöcke, Kreuze oder sonstige denkmalgeschützte Objekte sind absolut tabu, weiß Rainer Türk, Hauptwegewart im Naturpark Neckartal-Odenwald. Der erfahrene Wegmarkierer gibt derzeit seinen langjährigen großen Erfahrungsschatz an neue Wegewarte weiter. Schließlich ist er bereits seit 1981 als Wegmarkierer ehrenamtlich tätig. Auch er hätte gerne schon viel früher mit der Einweisung angefangen, doch die schlechte Witterung ließ das nicht zu. Was frisch an den Stamm gemalt wird, soll dort schließlich bleiben und nicht vom Regen abgespült werden.

Die 13 Neuen, die sich auf den Aufruf des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald in der RNZ meldeten, weist Türk einzeln ein. Dabei stellt sich die wichtigste Frage: Sind die Markierungen bereits von Weitem zu erkennen? Sie sollten immer auf Sicht angebracht werden und das aus der einen wie aus der Gegenrichtung. Ist die Markierung gut zu sehen, grüßt man sie mit "Guten Tag bis nächstes Jahr", meint Türk scherzhaft und geht weiter. Der übliche Abstand zwischen den Zeichen beträgt ungefähr 100 bis 150 Meter.

Der verdiente Hauptwegewart vermittelt das Markierungshandwerk von der Pike auf. Manchmal müssen mit der Drahtbürste alte Farbreste entfernt werden oder mit der Schablone ein fast perfekter Kreis gezogen werden. Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass es im Odenwald dreierlei Wegarten gibt: die des Odenwaldklubs (OWK), die des Naturparks und die örtlichen Rundwege.

Viele Wegewarte möchten etwas zurückgeben, einfach weil sie als Hobbywanderer Markierungen nutzen, die andere angebracht haben. Einer, der diese verdienstvolle Aufgabe sozusagen vor der eigenen Haustür erledigen möchte, ist Stefan Martin, der sich für ein Gebiet in der Nähe von Reichenbuch entschieden hat. Dort führt er mehrmals täglich seinen Hund aus. Es dürfte für ihn deshalb kein Problem sein, Jahr für Jahr die Wege zu inspizieren, die fürs Erste eine Länge von 23 Kilometern aufweisen.

In der Hauptsache bedeutet der Job Kontrolle: Sind die Markierungen an Kreuzungen oder nicht eindeutigen Wegverläufen noch vorhanden? Gegebenenfalls muss man sie nachzeichnen oder Lücken, die durch Fällarbeiten, Windbruch oder Rowdytum verursacht wurden, wieder schließen.

Türk war dereinst im gesamten Odenwald unterwegs, den ein Wanderwegenetz von 15 000 Kilometern durchzieht. Einen Großteil dieses gewaltigen Pensums hat er inzwischen abgegeben. Aktuell betreut er noch um die 4000 Kilometer im Naturpark. Insgesamt sind rund 50 Wegewarte im Naturpark unterwegs. Sie werden, wo möglich, ortsnah an ihren Wohnorten eingesetzt.

Zumindest im Odenwald hat Rainer Türk alle markierten Wege unter seine Sohlen genommen. Nach seinen Favoriten gefragt, zögert er einen Moment. Doch dann nennt er Wolfs- und Margarethenschlucht, den Waibelsberg und Breitenstein bei Eberbach. Aber eigentlich findet Türk alle Übergänge vom Wald in die freie weite Landschaft wunderschön. Seine Mitarbeit und Erfahrung sind deshalb auch beim Odenwald-Kalender sehr geschätzt, der jetzt schon in der 15. Ausgabe erscheint, zum Leidwesen von Türk jedoch nicht so verbreitet ist, wie er sich das wünscht: Dabei stellt der Kalender Monat für Monat eine Wanderung mit allgemeinen Informationen, sehr detaillierten Wegbeschreibungen sowie genauen Zeit- und Markierungsangaben vor. Eine Anregung, die nähere Umgebung auf Schusters Rappen zu erkunden. Sogar als geführte Tour kann der Wandervorschlag im Kalender begangen werden. Gegen die Bezahlung eines kleinen Unkostenbeitrags (drei Euro für Odenwaldklub-Nichtmitglieder) kann immer am letzten Sonntag im Monat mit dem OWK-Affolterbach, dem Geo-Naturpark oder dem Naturpark Neckartal-Odenwald zu einem der im Kalender vorgestellten Ziele aufgebrochen werden. Anmeldungen bei Rainer Türk unter der Telefonnummer (0 62 07) 31 00 oder per E-Mail: tuerk.rainer@t-online.de werden jederzeit gerne entgegen genommen.