Von Bernd Kühnle

Mosbach. In sich zusammengesunken sitzt die junge Frau vor dem Gerichtssaal, und es bricht aus ihr heraus: "Gefühlsmäßig liegen diese Taten nahe an einer Vergewaltigung. Dieser Mensch drang in meine Wohnung ein, durchwühlte meine intimsten Besitztümer, stahl meine Intimwäsche und missbrauchte sie, um seine sexuellen Fantasien auszuleben. Auch mein Bettlaken befleckte er, und darüber hinaus bestahl er mich noch. Seit diesen Taten ist meine Wohnung kein sicheres Heim, kein behüteter Hort mehr, sondern ein durch einen sexuell Gestörten geschändeter Ort. Immer wieder drängen sich mir furchtbare Fantasien auf, was alles darüber hinaus noch hätte passieren können."

Weiter schildert sie ihren Gemütszustand, der sie seit diesen für sie unfassbaren Taten belastet: "Ich muss mich überwinden, wenn ich Unterwäsche anziehe, ekle mich vor mir selbst und kann körperliche Nähe und Berührungen von Männern nicht mehr ertragen. Meine Mutter wagt sich kaum noch aus dem Haus und leidet wie ich unter einem andauernden Waschzwang."

All diese schwerwiegenden Folgen, die das weitere Leben der jungen Frau und ihrer Mutter belasten, sind für einen Außenstehenden anfänglich sicher nicht einmal zu erahnen, wenn er hört, dass jemand Unterwäsche gestohlen hat. Auch für den Täter waren die gravierenden Auswirkungen seiner Taten wohl nicht sichtbar.

Als dieser ungewöhnliche Fall gestern vor dem Mosbacher Landgericht verhandelt wurde, entschuldigte sich der Angeklagte sichtlich bewegt bei den Opfern, die diese Entschuldigung auch teilweise annahmen. Die vernommenen Zeuginnen berichteten übereinstimmend, dass ihnen über einen längeren Zeitraum Slips und Büstenhalter aus dem Waschraum und der Wohnung abhanden kamen, wobei in einem Fall sogar die Situation so weit ging, dass zwei Frauen nur noch die Wäsche, die sie am Leib trugen, zur Verfügung hatten.

Der Kriminalbeamte, der die Verhaftung und die Wohnungsdurchsuchung vorgenommen hatte, wusste von "einem Berg von Damenwäsche" zu berichten, der sich in der Wohnung des Täters stapelte. Der Sachverständige entwickelte vom Angeklagten das Bild eines seit Jahren schwer Alkoholabhängigen, dessen Steuerungsfähigkeit zu den Tatzeitpunkten zwar nicht mehr nachweisbar sei, aber dessen Gesamtzustand auf eine erheblich eingeschränkte Schuldfähigkeit schließen lasse. Daneben attestierte er dem 48-Jährigen eine schwere sexuelle Störung in Form von Fetischismus auf weibliche Unterwäsche. Er empfahl eine Einweisung in eine Therapiemaßnahme.

Staatsanwalt Jonas Borst verwies besonders auf die gravierenden psychischen Schäden, die die Opfer erlitten haben. Für den Angeklagten spreche das umfassende Geständnis, die glaubhaften Entschuldigungen und die eventuell verminderte Schuldfähigkeit als strafmildernd. Neben einer Therapie forderte er eine sechsjährige Haftstrafe.

Verteidiger Uwe Gehrig räumte zwar die schwere Verletzung der Intimsphäre ein. Der Angeklagte müsse jedoch als bedauernswerter, ungefestigter Mensch beurteilt werden, der eher Hilfe als eine schwere Strafe benötige, um sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Er forderte eine Haftstrafe nicht über vier Jahren und die Anordnung einer therapeutischen Maßnahme.

Das Gericht unter Vorsitz von Richter Christian Trunk folgte diesen Ausführungen, so dass letztendlich eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und eine zweijährige Einweisung in eine Therapieeinrichtung verhängt wurden.