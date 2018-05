Dallau/Baden-Baden. (rnz) Dominic Bergmann geht mit Skistar und Spitzensportler Felix Neureuther auf Trekking-Tour. Bei SWR 3 und deren Programmaktion "Outdoor-Spaß" hatte sich der Dallauer beworben - und nun gestern eine Erlebnisreise nach Oberammergau gewonnen. Zum besonderen Trip mit dem Skistar darf Bergmann noch fünf Begleitpersonen mitnehmen.

"Ich freu’ mich riesig", so Bergmann unmittelbar nach dem Gewinn gegenüber der RNZ, "zumal ich totaler Fan von Felix Neureuther bin." Am Wochenende hatte sich Bergmann beim SWR beworben, am Mittwochvormittag ein Tonreihenspiel im Radio erfolgreich bestritten - dann stand er als Gewinner fest.

Zum Programm des fünftägigen Trips Ende Juni gehören Outdoor-Aktivitäten wie Canyoning oder ein Ausflug in den Kletterwald. Höhepunkt des "Gipfeltreffens" ist eine Trekking-Tour durch die Ammergauer Alpen mit Skirennläufer Felix Neureuther.