Von Ursula Brinkmann

Dallau. Halbzeit: Gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich und etwa ein Jahr vor der geplanten Fertigstellung wurde in Dallau das Richtfest für das Pflegezentrum der Arbeiterwohlfahrt gefeiert. Gabriele Teichmann, Aufsichtsratsvorsitzende der AWO Neckar-Odenwald, hatte noch weitere zeitliche Bezüge parat, als sie eine stattliche Zahl von Festgästen dort begrüßte, wo demnächst der Eingangsbereich des Pflegezentrums sein wird: "Am 30. Juni 1377 wurde der Grundstein für das Ulmer Münster gelegt…" Ganz so groß sind die Dimensionen dieses Hauses nicht, aber mit 60 Plätzen für Menschen mit chronischem Pflegebedarf der Stufen 1 bis 3 wird das Dallauer Haus nach Platzzahl das mittlere der in AWO-Regie geführten Heime werden. In Osterburken (66 Plätze) und Walldürn (46 Plätze) befinden sich weitere Wohn- und Pflegezentren. Zudem unterhält die AWO vier Senioren-Wohnanlagen und seit dem Jahr 2009 eine kreisweit tätige Sozialstation, die einen häuslichen Pflegeservice anbietet.

Aber hier sei - logisch - das modernste, sagte AWO-Geschäftsführer Peter Maurus, "auch konzeptionell". Denn die Frauen und Männer leben hier in "Hausgemeinschaften" à zwölf Personen. Das heißt, es gibt fünf Trakte mit Einzelzimmern und Einzelbädern sowie Gemeinschaftsküchen für die Zwölfer-Gruppen, in denen etwa die Essensvorbereitung auch durch die Bewohner mitgetragen werden kann. Der Bedarf sei da, konnte Maurus festhalten, selbst wenn man nur die Elztäler Bevölkerung betrachte. "Was eine Aufnahme außerhalb der Elztal-Gemeinden nicht ausschließt."

Nicht nur 60 Pflege-, sondern auch 60 Arbeitsplätze entstehen da am Dallauer S-Bahnhof neu. Das findet Elztals Bürgermeister Marko Eckl "sehr schön". Er lobte den Bau als "bedeutsames Projekt", als eine der "größten Investitionsmaßnahmen in Dallau überhaupt." Rein rechnerisch kommt eine Eins-zu-eins-Betreuung heraus, die sich jedoch anders aufteilt. Die Leitung aller drei AWO-Heime kommt in die Hände von Fachbereichsleiterin Karin Hoffmann, die Pflegedienstleitung übernimmt in jedem Haus eine eigene Vor-Ort-Kraft. Dass im Dallauer Haus bereits ein "guter Geist" wohne, hatte der Erste Landesbeamte, Dr. Björn-Christian Kleih, ausgemacht, der zum "freudigen Ereignis" die Grüße des Landrats und der Landkreisverwaltung überbrachte.

Bei einem Richtfest - in Ermangelung eines Dachstuhls hatte Gabriele Teichmann von einem "Deckenfest" gesprochen - dürfen Planer und Bauleute nicht fehlen. Claudia Beyer-Kuhnt war und ist für das Architekturbüro Link (Walldürn) als Projektleiterin tätig. Auch sie hatte Zahlen zur Hand: "6000 Kubikmeter Boden wurden ausgehoben, darauf eine 1200 m² große Bodenplatte gesetzt und 3700 m² Stahlbetondecken gebaut." Obwohl im Zustand des Rohbaus seien die 60 Bäder so gut wie schon benutzbar; sie werden als komplett vorgefertigte Nasszellen per Kran hineingehoben und eingebaut. Polier Wolfgang Stoitzner von der Baufirma Lintz & Hinninger war es, der mit seinen Mannen aufs Flachdach ging, dort das Glas dreimal erhob, bevor’s mit passendem Spruch zu Boden ging: "… klar erkennend das Geschick, ziehen wir uns still und leise auf das Altenteil zurück."

Schon 2011 hatte die AWO Neckar-Odenwald das 3400 Quadratmeter große Gelände beim Bahnhof Dallau gekauft. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 8,2 Mio. Euro. Die Nähe zum Bahnhof ist ebenso ein Pluspunkt wie das grüne Drumherum. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes soll eine Terrasse entstehen. An Tagen wie beim sonnigen Richtfest spenden dort alte hohe Bäume wohltuenden Schatten.

Wie hatte Gabriele Teichmann es beschrieben? "Wir möchten mit diesem Gebäude den kranken Menschen eine lebenswerte Wohnstätte in ihrem Heimatort geben. Damit sie in Würde ihre letzten Tage, Wochen, Monate oder Jahre verbringen können."