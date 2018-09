Viel "Handarbeit" ist gefragt bei der Beseitigung von Hochwasserschäden an der Elz in Dallau. Eine Gruppe, die sich über Verstärkung freut, hat schon tüchtig gewirkt. Foto: Bangert

Dallau. (otb) Wie berichtet, ging am 30. Mai ein Starkregen in der Region nieder, der neben Allfeld und Billigheim auch in Dallau in den Wohngebieten Auerbacher Siedlung, Talweg, Katzentaler Straße und Dorfstraße erhebliche Schäden anrichtete. Schon zu Beginn des Starkregens rückte die Feuerwehr aus, um eingedrungenes Wasser aus Kellern und Wohnungen im Wohngebiet Auerbacher Siedlung zu pumpen. Mit dabei war mit Beginn des Unwetters Klaus Bierweiler, seit Jahren aktiver Feuerwehrmann.

Als Klaus Bierweiler erfuhr, dass eine Flutwelle aus dem Dallauer Tal sämtliche Gebäude im Bereich zwischen Talweg und Elzbrücke "heimsuchte", machte er sich auf den Weg zu seinem Anwesen und traf ein Bild der Verwüstung an, weitaus schlimmer als bei der Flutwelle 1993. Neben des Wassereintritts im Keller, in Garagen, in der EG-Wohnung und der Schädigung von vier Fahrzeugen wurde die Grundmauer des Hauses freigespült. Die Schutzmauer an der Elz wurde vom Grundstück her unterspült und in das Bachbett der Elz geschwemmt. Nach Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung und dem Wasserwirtschaftsamt muss die Mauer auf "eigene Kosten des Besitzers" aus dem Bachbett der Elz entfernt werden. Die Gebäudeversicherung übernimmt einen Betrag von 5000 Euro zur Instandsetzung des Hofbelages, aber keine Kosten zur Stabilisierung der freigespülten Grundmauer.

Aus diesem Grunde hat sich eine kleine Gruppe um Otmar Bangert gebildet, die erste Arbeiten zur Stabilisierung der Grundmauer am Haus ausgeführt hat. H. Gellner von der Fa. Lintz & Hinninger stand bereits beratend zur Verfügung und spendet Moniereisen und Stahlbaumatten zur Armierung des Betons.

Da die "Baustelle" mit Baumaschinen nicht zugänglich ist, muss "Handarbeit" dies übernehmen. Nach der Stabilisierung der freigespülten Grundmauer am Haus sind viele Hände gefragt, um die brauchbaren Sandsteinbrocken zu einem Uferwall aufzusetzen. Wenn die Mauer aus dem Bachbett entfernt ist, wird vom Wasserwirtschaftsamt das Geröll mit einem Greiferbagger aus der Elz entfernt.

Wer ein paar Stunden bei der "Handarbeits-Aktion" mithelfen kann, melde sich bitte bei Klaus Bierweiler, Telefon: (01 63) 1 96 90 99 (nach 17 Uhr), der die Koordination bezüglich des Zeitpunktes der Arbeiten übernimmt. Der Helferkreis freut sich über jede Hilfe, auch für Spendengeld, das für Baumaterial verwendet wird.