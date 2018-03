Dallau. (pol) Wie erst jetzt bekannt wurde, trat bereits am vergangenen Samstag, 27. August, gegen 20.55 Uhr, in einer S-Bahn der Linie S1 von Osterburken in Richtung Mosbach ein Exhibitionist auf.

Als ein 15-jähriges Mädchen zwischen Auerbach und Dallau aufstand, um in Dallau die S-Bahn zu verlassen, bemerkte sie, dass ein Mann, der nach dem Halt in Adelsheim-Nord schräg gegenüber Platz genommen hatte, seine kurze Hose heruntergelassen hatte und onanierte. Als sie zur Türe lief, folgte ihr der Mann wortlos und versuchte, sie aufzuhalten, indem er sie beim Aussteigen an ihrem Trägershirt anfasste.

Während es dem Mädchen gelang, die S-Bahn zu verlassen, fuhr der Zug mit dem Täter in Richtung Mosbach weiter. Da sich in der S-Bahn noch weitere Fahrgäste aufhielten, sucht die zuständige Bundespolizei Heilbronn Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können.

Der als etwa 25 Jahre alter Mann mit südländischem Akzent beschriebene Täter hatte kurze, gelockte, dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er ein Kleidungsstück trug, das einer dunkelblauen Badehose ähnelte. Er trug eine Kunststofftüte bei sich.

Info: Hinweise bitte an die die Bundespolizei Heilbronn 07131/888-2600 oder an die Hotline der Bundespolizei 0800/6888-000.