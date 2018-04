Mosbach. (schat) Vor der studentischen Premiere in der Stadt hat die RNZ bei Jürgen Veits, DHBW-Wirtschaftsinformatik-Student im 5. Semester und Leiter des Konzert-Projekts, nach den Intentionen für die erste Kooperation mit der Stadt Mosbach nachgefragt.

Hallo Herr Veits, haben Sie schon ein bisschen Lampenfieber vor der heutigen Premiere?

Wir haben akribisch geplant und fühlen uns im Organisationsteam bestens vorbereitet, Lampenfieber haben wir deshalb nicht. Wir haben alles getan, um den Leuten einen tollen Abend zu bescheren und hoffen daher auch, dass das Angebot gut angenommen wird. Da es unser erstes Event ist, das wir von der Studierendenvertretung (StuV) für die Öffentlichkeit organisiert haben, bin ich gespannt, ob Studierende und Mosbacher auch gut zusammen feiern können.

Wie kam es dazu? Ist die Stadt auf Sie zugegangen oder Sie auf die Stadt?

Die Veranstaltung ist das Ergebnis einer langen Kette von Treffen. Die halbjährlichen Gespräche der StuV mit Vertretern der Stadt unter Leitung von Bürgermeister Keilbach waren der Ursprung. So sind wir in den Beirat Stadtmarketing gekommen, der sich bei einer Sitzung verstärkt auf das Zusammenleben zwischen Bürgern und Studierenden konzentriert hat. Hier kam der Vorschlag, zusammen ein gemeinsames Event zu planen. Beim After-Work-Shopping können die Studierenden durch verlängerte Öffnungszeiten und spezielle Aktionen die örtlichen Geschäfte besser kennenlernen. Vielleicht findet der eine oder andere sogar ein neues Lieblingsgeschäft. Da der Tag aber nicht um 20 Uhr vorbei sein sollte, hat die StuV die Veranstaltung eines Konzerts im Anschluss übernommen.

Und wie ist man dann auf John Noville gestoßen? Wieso fiel die Wahl auf ihn?

Ich war von John Noville bereits bei seinen Auftritten bei "The Voice of Germany" total begeistert. Da wir bei der Auswahl der Band auch auf Regionalität geachtet haben und das Angebot gepasst hat, ist die Wahl auf ihn gefallen. Seine karibischen Rhythmen werden in Mosbach endgültig den Frühling einläuten.

Noville und Co. spielen nicht umsonst. Ist man diesbezüglich finanziell ins Risiko gegangen?

John Noville und die Mitglieder seiner Band sind aufgrund ihres Bekanntheitsgrades zwar etwas teurer als eine Schülerband, aber ich denke, die Investition von 7 Euro Eintritt lohnt sich dafür auch. Außerdem gibt es eine Ermäßigung für Schüler, Azubis, Studierende, Senioren und all die, die vorher fleißig eingekauft haben. Insgesamt haben wir aber knapp kalkuliert und hoffen, dass wir mit Eintrittsgeldern und dem Getränkeverkauf auf eine schwarze Null kommen. Die StuV will sich an der Aktion keinesfalls bereichern. Im Gegenteil: Wir freuen uns, dass die Stadt den Rathaussaal für uns geöffnet hat und wir eine Band gewinnen konnten, die in dieser familiären Atmosphäre spielt.

Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Premiere ein Erfolg wird. Sind weitere Kooperationsveranstaltungen Stadt/Studenten geplant?

Sollte die Premiere ein Erfolg werden, könnte sich die Studierendenvertretung vorstellen, so ein Event jährlich zu veranstalten - vorausgesetzt, die Stadt hat Interesse, dies so fortzuführen. So oder so sind wir jederzeit bereit, mit der Stadt weitere Aktionen zu planen. Wir sind davon überzeugt, damit allen Gutes zu tun - und wir haben auch einen Riesenspaß, so etwas auf die Beine zu stellen.

Mal ehrlich: Wie sehen die Studenten vor Ort Mosbach?

Wir haben das Gefühl, von den Mosbachern immer besser aufgenommen zu werden. Wir merken das bereits seit langer Zeit besonders im Einzelhandel und im Gastronomiebereich. Auch Vermieter werden immer aufgeschlossener. Dass das enorme Wachstum der DHBW auch zu Problemen führt, ist nicht von der Hand zu weisen. Gerade was die Parkplatzsituation angeht, ist Mosbach nach wie vor schlecht aufgestellt. Damit einher geht auch die schwach ausgebaute Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs, was Studierende meist zwingt, zum Pkw zu greifen. Hier haben wir aber festgestellt, dass dies nur einen kleinen Teil betrifft: Viele kommen zu Fuß oder mit dem Rad zur DHBW. Ich denke, die Studierenden fühlen sich in Mosbach immer wohler.

Insgesamt betrachtet: Hat Mosbach das Zeug zur echten Hochschulstadt?

Das kommt darauf an, was man unter einer Hochschulstadt versteht. Unzählige Bar- und Discoangebote wie in Großstädten wird man hier nicht finden. Wenn man aber das Familiäre schätzt und gerne auch mal einen Abend bei Freunden zuhause verbringen mag, dann ist Mosbach genau das Richtige. Abseits des Trubels einer großen Stadt kann man hier die Zeit in einem der vielen Cafés oder mal im schönen LGS-Park verbringen. Outdoorfans kommen aufgrund der Nähe zum Odenwald sowieso auf ihre Kosten. Mosbach ist auf einem guten Weg, und die Studierendenvertretung versucht, wo es möglich ist, sich dabei einzubringen.