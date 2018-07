Mosbach/Stuttgart. Wissenschaftsministerin Theresa Bauer hatte im Vorfeld der Kabinettsentscheidung über die Umwandlung der Außenstelle Heilbronn der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach in eine eigenständige Studienakademie deutlich gemacht, dass die Bedenken vor Ort Ernst genommen werden. "Nach der Entscheidung der Landesregierung werden wir jetzt auch in Mosbach Wort halten", sagte Bauer. Dem Standort sollen durch die Entflechtung keine Nachteile entstehen. Darin sei sie sich auch mit DHBW-Präsident Reinhold Geilsdörfer einig. Sie wisse, dass auch die Dieter-Schwarz-Stiftung diesen Prozess wohlwollend begleite, heißt es in einer Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums.

Nach dem Beschluss des Ministerrates haben das Land und die DHBW Schritte vereinbart: Die Wissenschaftsministerin hat einen Steuerungskreis unter Leitung des Wissenschaftsministeriums und des DHBW-Präsidenten beauftragt, die Schritte zur Entflechtung der DHBW-Standorte Mosbach und Heilbronn zu erarbeiten. Neben dem Ministerium und dem DHBW-Vorstand gehören dem Steuerungskreis Vertreter der Standortleitung in Mosbach an.

Bauer betonte, Präsident Geilsdörfer und ihr sei es wichtig, den Verantwortlichen, aber auch den Mitarbeitern und den Studierenden durch konkrete Absprachen die Sorge zu nehmen, ihr Hochschulstandort würde durch die Entscheidung benachteiligt.

Die DHBW als Hochschulstandort im ländlichen Raum sei sehr wichtig; sie erfülle mit ihrer Außenstelle in Bad Mergentheim eine zentrale Funktion bei der Abdeckung des Fachkräftebedarfs der Region, aber auch darüber hinaus.

Sobald der Lenkungskreis Vorschläge zur personellen Entflechtung und den Organisationsmaßnahmen erarbeitet habe, würden diese mit den Hochschulgremien abgestimmt. "Wir vertrauen dabei auf eine konstruktive Begleitung durch die Mitglieder des Hochschulrates in Mosbach", sagte die Ministerin. Sie sei überzeugt, dass es gemeinsam gelingen werde, zu Lösungen zu kommen.

Bauer verwies auf die erfolgreiche Entwicklung der DHBW. Der Hochschulstandort habe sich mit Unterstützung von Stadt und Landkreis, aber auch in engem Zusammenwirken mit ihren dualen Ausbildungspartnern, hervorragend entwickelt und sei selbst nach der Verselbstständigung von Heilbronn noch drittgrößter DHBW-Standort im Land. Auch der DHBW-Vorstand habe sich in den immer wieder für die Weiterentwicklung des Standortes.

Die Ministerin bedauerte, dass der Rektor der DHBW Mosbach, Professor Dirk Saller, unter anderem wegen seiner Bedenken gegen die beschlossene Verselbstständigung des Campus Heilbronn von seinem Amt als Rektor zurückgetreten sei.

Rektor Saller habe 2011 von seinem Vorgänger Professor Geilsdörfer einen bestens aufgestellten DHBW-Standort übernommen und diesen in schwierigen Zeiten eines rasanten Wachstums der Hochschule erfolgreich weiterentwickelt.

Saller werde zwar dem eingerichteten Lenkungskreis nicht mehr angehören. "Er wird aber der Dualen Hochschule in Mosbach in einer Übergangszeit noch für Leitungsaufgaben und danach weiter als Professor zur Verfügung stehen", erklärte die Ministerin abschließend.