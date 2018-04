Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Wir sind viele" - unter dieses Motto stellt der Deutsche Gewerkschaftsbund 2017 die Kundgebung und Aktionen zum 1. Mai, der seinen Namen als "Tag der Arbeit" eben jener Bewegung verdankt, die auch in Deutschland seit mehr 125 Jahren für menschenwürdige Arbeitsbedingungen kämpft und den die Gewerkschaften als ihren Feiertag reklamieren.

Doch zu den traditionellen Veranstaltungen, die oft auch im Vorfeld des 1. Mai stattfinden, kommen in Mosbach immer weniger Leute. "Leider wird der Tag der Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr zweckentfremdet", bedauerte Rudi Braun anlässlich des Empfangs seines DGB-Kreisverbandes im Mosbacher Rathaus schon am 28. April.

Der Kreisvorsitzende erinnerte sich, dass zu derartigen Anlässen einst weit mehr als 100 Menschen kamen, war aber zugleich froh, dass im Rathausaal gut 60 Frauen und Männer mit ihrer Anwesenheit bekundeten: Wir sind (zwar nicht mehr ganz so) viele. Aber wir sind eins! So nämlich geht der DGB-Slogan weiter.

Eins ist man sich in dem Anliegen, "soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit und einen handlungsfähigen Staat" zu fordern und dafür zu kämpfen. Für Rudi Braun sind "Junge, Alte, Frauen, Männer, Beschäftigte, Erwerbslose und auch Migranten das Bild für eine demokratische und solidarische Gesellschaft".

Im Vordergrund stehe für ihn die Würde des Menschen und nicht Hetzkampagnen einzelner Gruppen. Die Geschichte des 1. Mai als hart erkämpftem Symbol für eine bessere Arbeitswelt rief er mit einem kurzen Rückblick auf die Historie ins Bewusstsein, weil "man die Gegenwart nicht richtig einschätzen kann, wenn man die Vergangenheit nicht kennt."

Eine stabile demokratische und solidarische Gesellschaft müsse immer wieder neu justiert werden, ging auch der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius auf das Einst und das Heute gewerkschaftlichen Engagements ein.

Für ihn ist das Rentensystem das Schwerpunktthema der diesjährigen Maifeiern, und er fragte (als ehrenamtlicher Stellvertreter des Mosbacher OB) in die lokale Runde: "Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass es in unserer Stadt Mosbach eine ‚Tafel‘ gibt und Menschen auf die Verteilung von Lebensmitteln angewiesen sind?"

Die Antwort auf die von ihm selbst gestellte Frage, ob der 1. Mai noch zeitgemäß sei, gab er am Ende seiner Ausführungen: "Ja, er ist noch zeitgemäß, weil er ein wichtiger politischer und gesellschaftlicher Hinweis ist, dass Arbeitnehmerrechte nicht vom Himmel fallen."

Dass weiß Hans-Jürgen Kirstein nur zu gut. Den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg (GdP) hatte man als Hauptredner nach Mosbach geladen. Die GdP ist eine von mehreren Arbeitnehmervertretungen der Polizei und eine von acht dem DGB angeschlossenen Einzelgewerkschaften.

Der Polizeioberkommissar kam als Vollblut-Gewerkschafter in die Große Kreisstadt (er ist seit mehr als 30 Jahren GdP-Mitglied und seit Ende letzten Jahres ihr Landesvorsitzender). Themen, die seinen eigenen Berufsstand betreffen wie die seiner Ansicht nach überbewertete Evaluation der Polizeistrukturreform, ging er ebenso streitbar an, wie solche, die die Dachorganisation DGB sich vorknöpft.

Von der Rentenpolitik bis zum sozialen Wohnungsbau, von der Tarifbindung bis zu den Arbeitnehmerschutzrechten, von prekären Arbeitsverhältnissen bis zum Fachkräftemangel streifte sein Vortrag etliche DGB-Kernanliegen.

Den "handlungsfähigen Staat", den der DGB 2017 mit ins Zentrum seiner Forderungen stellt, sprach Kirstein direkt an: "Wenn wir Geld haben für Tunnels und Brücken, dann müssen wir’s auch haben, um die Leute anständig zu bezahlen und zu versorgen."

Dafür zollten ihm die Zuhörer in Mosbach spontanen Applaus. Wie umgesetzt werden kann, was auf der Wunschliste steht, daran hat sich in vielen Jahrzehnten des Maifeiertags eigentlich nichts geändert. Im wohl meistgesungenen Lied der Arbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg ("Brüder, zur Sonne, zur Freiheit") tönte es - swingend vom Duo Andi & Jo begleitet - durch den Mosbacher Rathaussaal: "Es liegt in unsrer Hände Macht."