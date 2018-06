Neckar-Odenwald-Kreis. (kö) Egal ob in den Großstädten der Rhein-Neckar-Region, im Frankfurter Raum, in Italien, Rumänien oder gar im Schwarzwald: Wenn am Heiligen Abend unter einem Christbaum Lieder angestimmt werden, ist der Odenwald oftmals dabei. Ein Großteil der Weihnachtsbäume, die in diesen Gebieten verkauft werden, kommen aus dem Odenwald. Hier in unserer Region - führend sind die Gemeinden Limbach, Mudau, Elztal und Waldbrunn - haben Mitte der 1970er-Jahre viele Landwirte aufgrund der schlechten Ertragslage beschlossen, sich auf den Anbau von Christbäumen zu spezialisieren.

So entstanden große Baumkulturen, vornehmlich mit Nordmanntannen. Nahezu 80 Prozent der Kunden präferieren die Baumart, gefolgt von der Blaufichte, der Nobilistanne und sonstigen Fichten. Christbaumkulturen gehören hier im badischen Odenwald mittlerweile zum Landschaftsbild dazu. Natürlich rufen die auch Kritiker auf den Plan, die den Verlust der offenen Landschaft und die Belastung durch Pestizide beklagen.

Denen halten die Baumproduzenten entgegen, dass die Baumflächen von den Behörden genau wie Landwirtschaftsflächen überwacht werden und ein Hektar Weihnachtsbaumkultur während der Wuchsphase eines Baumes, die bis zu zehn Jahren dauert, etwa 145 Tonnen CO2 bindet und gleichzeitig bis zu 105 Tonnen Sauerstoff produziert. Zudem böten die Baumflächen den geeigneten Lebensraum für diverse Vögel, Niederwild, Kleingetier und Insekten.

In den Kulturen herrscht aktuell Hochbetrieb. Überall sieht man fleißige Männer, aber auch vom "Christbaumvirus" infizierte Frauen. In wetterfesten Anzügen teilt man die bis zu drei Meter hoch gewachsenen Bäume in Klassifizierungen ein, sägt sie ab oder verpackt sie manuell oder maschinell in weiße Transportnetze. Danach werden Bäume auf Anhänger verladen und zunächst einmal zu den Lagerplätzen der heimischen Höfe gebracht. Neben der Abgabe an Großhändler, an Gärtnereien oder Straßenhändler läuft ein Großteil des Absatzes über eigene Verkaufsstände in den Großstädten. Viele Odenwälder haben sich Verkaufsplätze an Einkaufszentren oder Märkten gesichert. Manch ein Christbaumhändler hat da schon seine Stammkunden, die sich Jahr für Jahr einen Odenwälder Baum aussuchen.

Viele "Städter" möchten ihren Baum aufstellfertig angespitzt mitnehmen. "Manche bringen sogar den Christbaumständer zum Kauf mit", so ein Baumexperte, der einen Teil seines Jahresurlaubs nutzt, um Bäume zu verkaufen. Die "Teilzeit-Verkäufer" verleben die Adventszeit so auf dem Parkplatz eines Discounters, was bei sinkenden Temperaturen oder Schneeregen nicht immer ein Vergnügen ist. Im Trend sind außerdem Veranstaltungen für Familien, bei denen die sich ihren Baum selbst aussuchen und schlagen können, wie beispielsweise in Obrigheim am 19. Dezember. Insgesamt wurden im Jahr 2014 in Deutschland fast 29 Millionen Christbäume verkauft.

Apropos verkauft: Der Christbaumverkauf läuft meist bis Heiligabend. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die meinen, am letzten Tag einen Baum zum Schnäppchenpreis ergattern zu können. Doch die Verkäufer kennen ihre "Pappenheimer" und nehmen daher auch zum Abschluss ein paar Bäume mehr mit.

Lange ausruhen gilt für die Landwirte nicht: Wenn der Frühling naht, geht es schon wieder in die Kulturen, um neue Pflanzen zu setzen oder die verbliebenen Bäume in den acht bis zehn Jahren des Wachstums zu pflegen. Wenn einem dieser Tage also ein Zugfahrzeug mitsamt Anhänger voller Weihnachtsbäume einbremst, sollte man sich nicht ärgern. Schließlich machen diese Bäume den badischen Odenwald ja weithin bekannt ...