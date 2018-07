Mosbach. Seit über 33 Jahren pflegt das Missionswerk St. Cäcilia eine Partnerschaft mit der St. Cecilia Boarding Primary School in Buyamba/Uganda. Mithilfe der Spenden von Mitgliedern der Pfarrgemeinde St. Cäcilia in Mosbach hat sich die Schule zu einer der besten Primärschulen in Uganda entwickelt. Die Schule wird zurzeit von über 800 Kindern besucht.

Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Einrichtung hat die Direktorin Harriet Ssekirigya geleistet. Im Februar wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Sie hat die Schule seit 1994 geleitet und ist in den vergangenen Jahren für das Missionswerk zum Garant für die zuverlässige Verwendung der von Mosbach überwiesenen Spenden geworden. Aufgrund ihrer Verdienste um die Partnerschaft zwischen dem Missionswerk St. Cäcilia und der St. Cecilia Boarding Primary School Buyamba hat das Missionswerk Harriet Ssekirigya zum Ehrenmitglied ernannt.

Die neue Schulleiterin Kabalega Betty Nabateregga ist eine erfahrene Lehrerin, die seit vielen Jahren an der Schule unterrichtet. Das Missionswerk ist sicher, dass unter ihrer Leitung das gute partnerschaftliche Verhältnis zuverlässig weitergeführt werden kann. Ein weiteres Projekt des Missionswerks St. Cäcilia ist der mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung neu erbaute Kindergarten in Biiso. Der Unterrichtsbetrieb wurde in diesem Jahr mit 87 Kindern aufgenommen. Die große Nachfrage nach einem Platz im Kindergarten hat die Erwartungen des Projektpartners in Biiso, der Frauengruppe (Biiso Mothers Care And Orphans Support, Bimocas), übertroffen. Um die unerwartete Nachfrage nach Kindergartenplätzen zu befriedigen, wurde der für das Lehrpersonal vorgesehene Raum zu einem Klassenzimmer umfunktioniert.

Es wurden drei gut ausgebildete Lehrerinnen angestellt. Das monatliche Einkommen der Lehrerinnen (38,70 Euro) ist auch für dieses Gebiet sehr gering, und es wäre wünschenswert, wenn es etwas verbessert werden könnte. Wegen des Wegfalls des Wohn- und Aufenthaltsbereiches durch dessen Nutzung als zusätzliches Klassenzimmer müssen die Lehrer über größere Entfernungen zum täglichen Unterricht kommen. Dies führt zu verspätetem Unterrichtsbeginn oder zu Unterrichtsausfall speziell in der Regenzeit. Deshalb ist der Bau eines Wohnhauses für die Lehrer vorgesehen. Weiter hat die Erfahrung aus dem bisherigen Unterrichtsbetrieb gezeigt, dass für die wachsende Schülerzahl eine provisorische Essenszubereitung im Freien nicht mehr ausreicht. Deshalb ist der Bau eines Küchengebäudes geplant.

Ebenso wie sich die jahrelange Partnerschaft mit der St. Cäcilia-Schule in Buyamba keinesfalls als "Einbahnstraße" von Mosbach nach Uganda entwickelt hat, wird auch der Kindergarten in Biiso dazu beitragen, dass sich Freundschaften zwischen den beiden Kulturen ausbilden und vertiefen. Der erste Schritt hierzu war der Besuch des Ortspfarrers von Biiso, Pfarrer Ponsiano Kisembo, beim Kindergarten St. Cäcilia in Mosbach in diesem Sommer.

Um die Projekte des Missionswerkes auch in Zukunft erfolgreich weiterführen zu können, ist eine finanzielle Unterstützung durch Spenden erforderlich. Durch die Teilnahme am Solidaritätsessen am morgigen Sonntag um 11.30 Uhr im Gemeindesaal St. Cäcilia in Mosbach kann jeder dazu beitragen, dass bedürftige Kinder in Buyamba und Biiso eine gute und sichere Perspektive erhalten.

Info: Konten des Missionswerkes St. Cäcilia Mosbach: Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE12.6745.0048.0003.0330 73, BIC: SOLADES1MOS; Volksbank Mosbach, Iban: DE35.6746.0041.0002.1001 00, BIC: GENODE61MOS.