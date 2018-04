Schwarzach. (rnz) Mit dem Jahr 2014 endet in Schwarzach auch eine Ära. Nach 24 Jahren an der Spitze der Gemeindeverwaltung verabschiedet sich Theo Haaf aus dem Bürgermeisteramt. Der 62-Jährige wird für eine weitere Amtszeit in der gut 3000 Einwohner zählenden Gemeinde nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Oktober sind die Schwarzacher daher aufgerufen, einen Nachfolger und neuen Rathauschef zu wählen.

Nun gibt es einen ersten Bewerber - Markus Kircher (Foto) kandidiert für das Amt des Bürgermeisters. Der 38-jährige Polizeihauptkommissar lebt im Nachbarort Neunkirchen und wohnt gerade einmal 50 Meter von der Schwarzacher Gemarkung entfernt. Als junger Spross besuchte er den Kindergarten in Schwarzach, seine Mutter und seine Großeltern lebten in Oberschwarzach. Ferner ist Kircher als Fußballer mit dem örtlichen TSV verbunden. "Die Gemeinde Schwarzach kenne ich dadurch sehr gut, schätze deren Einrichtungen wie den Wildpark sowie natürlich die Menschen. Ich würde den Kleinen Odenwald als Wahlheimat bezeichnen."

Aufgewachsen ist der studierte Master der Kriminologie und Polizeiwissenschaft sowie Diplom-Verwaltungswirt der Polizei auch ganz in der Nähe - in Breitenbronn. Nach dem Abitur absolvierte er zunächst die zweieinhalbjährige Ausbildung bei der Landespolizei in Baden-Württemberg. Nach Tätigkeiten im Streifendienst in Mosbach schloss sich von 2000 bis 2003 ein Studium an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen an. Hierauf folgten diverse Führungsaufgaben beim Polizeirevier Buchen (Dienstgruppenleiter), der - ehemaligen - Polizeidirektion Mosbach (Polizeiführer vom Dienst und Mitarbeiter im Führungsstab) sowie beim Polizeirevier Mosbach (Dienstgruppenleiter). 2013 graduierte Markus Kircher an der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Den zweisprachigen Masterstudiengang der Kriminologie und Polizeiwissenschaft schloss er als einer der zehn Jahrgangsbesten ab.

Markus Kircher ist verheiratet und hat drei Kinder. Als Mitglied mehrerer Vereine zeigt er sich sozial engagiert. Zu seinen Hobbys zählt der Bürgermeisterkandidat Reisen, Kultur und Sport.