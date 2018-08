Mosbach. (brw) Als Genossenschaften haben sie sich auch auf die Fahnen geschrieben, Projekte in der Region zu initiieren und voranzubringen. Die einen seinerzeit vorrangig auf dem Immobiliensektor, die anderen auf dem Energiesektor. Die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG ist zwar schon etwas länger am Markt als die noch junge BürgerEnergieGenossenschaft (BEG) - doch haben die gemeinsamen genossenschaftlichen Wurzeln die Weichenstellung für eine wirtschaftliche Kooperation befördert. Und so befinden sich seit September auf einem Wohnobjekt der Familienheim in Mosbachs Alter Bergá †steige nun weitere Solarpaneele der BEG.

Es ist die zweite Fotovoltaikanlage der Energiegenossenschaft nach der KZ-Gedenkstätte in Neckarelz (die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete). Die Familienheim ist - wie alle Hausbesitzer - bei der energetischen Sanierung der Heizung dazu verpflichtet, zehn Prozent der Wärmeenergie aus regenerativen Energien zu erzeugen. Das schreibt der Gesetzgeber seit 2009 vor, erläuterte der geschäftsführende Vorstand des Familienheims, Dr. Klaus-Dieter Roos, vor Ort in der Bergsteige. Von der anstehenden Modernisierung des Gebäudes der Familienheim hatte Christine Denz, einer der drei Vorstände der BEG, erfahren. Sie ist aktuell auf der Suche nach neuen Projekten und sprach Dr. Roos deshalb an, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten.

Dabei kamen die Gespräche so gut voran, dass sich die Verantwortlichen der Familienheim entschlossen, über die gesetzlich vorgeschriebenen zehn Prozent der regenerativen Energiegewinnung hinauszugehen und der Bürgergenossenschaft die verbliebenen Dachflächen Richtung Süden zu vermieten.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: 80 Quadratmeter Solarpaneele haben seit Ende September bis dato ungefähr 500 Kilowattstunden Strom produziert. Dabei profitieren beide Partner: Die Familienheim erhält die Miete für das Dach, während der BEG die Einspeisevergütung zufließt.

Es sei viel, viel schwieriger, so Christine Denz, geeignete Projekte zu finden, als Geld bzw. Mitglieder zu bekommen. Und BEG-Mitglied Rainer Maier, der bei der Vorstellung des zweiten Projekts (ein drittes wird in Limbach verwirklicht) ebenfalls zugegen war, betonte, dass die Bürgergenossenschaft ohne jede Werbung aktuell 91 Mitglieder zähle. Gerade auch junge Menschen würden sich für diese Idee begeistern und viele Hebel in Bewegung setzen, um den Mindesteinsatz für einen Genossenschaftsanteil von 250 Euro aufzubringen.

Ganz sicher ist für diese Entscheidung nicht die Aussicht auf einen schnellen wirtschaftlichen Gewinn ausschlaggebend. Denn wie bei fast allen jungen Unternehmen sind auch bei der BEG beträchtliche Gründungskosten angefallen, so dass bislang noch keine Ausschüttung auf die Geschäftsanteile erfolgen konnte. Mindestens genauso bedeutsam sei der ideelle Anreiz, der von der Idee der erneuerbaren Energien ausgeht, sowie das ehrenamtliche Engagement für ein als sinnvoll erachtetes Ziel. Und in einer mittelfristigen Perspektive habe man eine Ausschüttung auf die Genossenschaftsanteile durchaus fest im Visier, so Christine Denz.