Welche Farbe hätten’s denn gern: Grün, Rot, Schwarz oder Gelb - die vier im Landtag vertretenen Parteien buhlen am 13. März um die Stimmen der Baden-Württemberger. Die RNZ lässt im Rahmen des politischen Forums am kommenden Montag, 15. Februar, die Vertreter von Grünen, SPD, CDU und FDP in Buchen zu Wort kommen. Foto: dpa

Buchen/Mosbach. (rnz) Die närrische Zeit ist vorbei, es wird wieder ernst: In einem Monat - genauer am 13. März - wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Und das Ergebnis wird mit Spannung erwartet: Schaffen die Christdemokraten nach fünf Jahren Opposition in Baden-Württemberg einen Regierungswechsel? Die Südwest-CDU, die sich in 58 Regierungsjahren an die Macht gewöhnt hatte, will mit ihrem Spitzenkandidaten Guido Wolf an die Vergangenheit anschließen. Ungeachtet der großen Popularität von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann steht die Frage im Raum, ob es für Grün-Rot wieder reichen wird? Kommt die FDP wieder in den Landtag? Wie schneiden die Sozialdemokraten ab? Und: Wie viel Prozent der Wählerstimmen erhält die AfD?

Den Wahlkampf haben die Parteien längst eröffnet; die Wahlplakate zur Landtagswahl zieren - mehr oder weniger vollständig - die Straßenränder. Mit diversen Veranstaltungen buhlt man verstärkt um die Gunst der Wähler.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis kommt es zu einem direkten Schlagabtausch der Landtagskandidaten. Die Rhein-Neckar-Zeitung lädt im Vorfeld (wie schon vor der Bundestagswahl 2013 in Mosbach) zu einem Wahlforum ein. Zu dieser Diskussionsrunde sind alle im Landesparlament vertretenen Parteien eingeladen, neben Peter Hauk (CDU) und Georg Nelius (SPD) sind Simone Heitz (Bündnis 90/Grüne) und Jens Brandenburg (FDP) vertreten.

Die Diskussionsrunde findet am kommenden Montag, 15. Februar, 12 Uhr, statt. Die Leserinnen und Leser der RNZ können bei der Diskussion in der Buchener Stadthalle dabei sein. Speziell Jung- und Erstwähler des Burghardt-Gymnasiums und der Zentralgewerbeschule Buchen werden beim RNZ-Forum dabei sein und ihre Fragen an die Politiker stellen. Beide Schulen haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Moderieren wird die Veranstaltung Sören Sgries von der Politikredaktion der RNZ in Heidelberg. Das Konzept der Kandidatenrunde sieht vor, dass die unterschiedlichen Parteienvertreter ihre inhaltlichen Positionen darstellen können und sich mit den Vorstellungen der Konkurrenz auseinandersetzen. Auch die RNZ wird den Kandidaten aus dem Wahlkreis "auf den Zahn fühlen".

In einem zweiten Teil des RNZ-Forums haben die Leserinnen und Leser die Möglichkeit, den Landtagskandidaten Fragen zu stellen und deren Ideen kennen zu lernen. Dabei sollen Themen des Neckar-Odenwald-Kreises genauso im Fokus stehen wie aktuelle landespolitische Inhalte.

Wie geht es mit den Schulstandorten im Landkreis weiter? Kommen weitere Gemeinschaftsschulen? Welche Vorstellungen haben die Wahlkreiskandidaten zu den Realschulen und Gymnasien? Wie wirkt sich die Polizeireform aus ihrer Sicht auf den Landkreis aus? Reicht die Anzahl von Kriminalpolizisten im Kreis aus? Welche Vorstellungen haben die Parteienvertreter in Sachen Verkehrsinfrastruktur im Kreis? Wie muss sich die Duale Hochschule in Mosbach in den kommenden fünf Jahren weiter entwickeln?

Diese und andere Fragen werden neben der Flüchtlingsthematik sowie Wirtschafts- und Finanzpolitilk sicherlich Raum in der Diskussion einnehmen. Die aktuellen Umfragen versprechen ein spannendes Rennen.