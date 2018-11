Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Über trocken-warme Witterung, die wir in den letzten Wochen hatten und laut Prognosen bald wieder haben werden, freuen sich nicht nur Pfingsturlauber. Auch die Fichtenborkenkäfer profitieren von den steigenden Temperaturen, gerade da die Vorjahre im Neckar-Odenwald-Kreis zu trocken waren. Die hohen Temperaturen und geringen Niederschläge wirken sich grundsätzlich positiv auf die Entwicklung der Borkenkäfer und negativ auf die Abwehrkräfte von Waldbäumen, insbesondere der flach wurzelnden Fichte, aus.

Wie Probefänge zeigen, hat in diesem Frühjahr der Käferflug bereits Anfang April außergewöhnlich früh und intensiv begonnen. Die kühl-feuchte Witterung von Mitte April bis Mitte Mai brachte dann eine deutliche Flugpause. Mit den derzeit wieder ansteigenden Temperaturen geht ein intensiver Borkenkäferflug einher. Dies gilt insbesondere für Fichtenbestände, in denen noch immer Schadholz aus dem Vorjahr, winterliches Schneebruchholz oder Bruchholz von Januarsturm "Egon" liegt. Diese Bäume sind ideales Brutmaterial und bieten beste Ausgangsbedingungen für eine Massenvermehrung.

Vor diesem Hintergrund bittet das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis alle Waldbesitzer, insbesondere von kleinen Privatwäldern, ab sofort die ehemaligen Schadholzflächen, aber auch bisher gesunde Fichtenbestände, auf frischen Befall hin zu kontrollieren.

Je nach Witterung müssen die Kontrollen von Frühjahr bis in den Spätsommer hinein in wöchentlichem oder bei feucht-kühler Witterung in zweiwöchigem Turnus erfolgen. Die Kontrolle erfolgt von Baum zu Baum.

Die Befallsymptome sind einfach zu erkennen: Anfangs sind kleine Harztropfen oder gar Harzfluss typisch. Durch die Anlage von Brutgängen tritt ständig braunes Bohrmehl aus der Rinde aus, das sich häufig an der Rinde oder am Stammfuß sammelt. Spechte schlagen an befallenen Käferbäumen häufig Zwei-Euro-Stück große Rindenplatten ab, die als helle Flecken an der Stammrinde gut erkennbar sind. Im fortgeschrittenen Befallstadium kommt es zur Rötung der Nadeln in der Krone. Hier schreitet die Rotverfärbung von oben nach unten fort.

Sollte ein Befall festgestellt worden sein, ist die effektivste Methode zur Vermeidung einer Massenvermehrung der ständige Entzug bruttauglicher Schadhölzer. Konkret bedeutet dies die rasche Aufarbeitung und Entrindung befallener Bäume. Das Holz ist dann zügig aus dem Wald zu bringen oder vom Holzkäufer rasch abzufahren. Auch die Zwischenlagerung eingeschlagener Nadelbäume in reinen Laubbaumbeständen ist möglich. Die Entrindung von bruttauglichem Holz ist eine Maßnahme, um dem Käfer den Brutraum durch schnellere Austrocknung zu entziehen.

Info: Die Forstbetriebsleitungen Schwarzach, Adelsheim und Walldürn stehen für weitere Informationen rund um den Borkenkäfer gerne zur Verfügung.