Schon bald soll wieder Leben in die ehemalige Grundschule in Waldmühlbach einziehen. Solange die Kindertagesstätte in Billigheim saniert wird, finden auch Kinder aus Billigheim in Waldmühlbach eine Bleibe. Foto: Dorothee Lindenberg

Von Dorothee Lindenberg

Billigheim. Sein Interesse am Ortsgeschehen stellte der junge Finley aus Sulzbach im Rahmen der jüngsten Sitzung des Billigheimer Gemeinderats unter Beweis. Der Schüler der vierten Klasse wollte wissen, weshalb die Tannen am Spielplatz gefällt wurden. Dies sei altersbedingt notwendig gewesen, erfuhr er vom Leiter des Bauhofs, der einen lebendigen neuen Zaun in Aussicht stellte. Auf Unverständnis war die Wahl des Dorfgemeinschaftshauses Waldmühlbach als Tagungsort bei den "Mondspretzern" gestoßen. Die Fastnachter seien dadurch "arg in die Bredouille" gebracht worden, zumal es andernorts Räume gegeben hätte. Bürgermeisterstellvertreter Rainer Walter warb um Verständnis und bat um Entschuldigung, aus Zeitgründen sei eine kurzfristige Verlegung aber nicht mehr möglich gewesen. Eine bessere Abstimmung und Kommunikation mit den Vereinen wurde zugesagt.

Kritisiert wurde die jüngst vergebene EU-weite Ausschreibung für ein Feuerwehrfahrzeug für Katzental durch ein Ingenieurbüro. Um eventuelle Regressansprüche zu vermeiden, sei die Einbeziehung eines Spezialisten erforderlich, erklärte Walter das Vorgehen. Kritik kam auch von Nutzern des Jugendtreffs im Sulzbacher Rathaus, der zwar keine Heizung, dafür aber defekte Fenster habe. Rainer Walter versprach, am Thema dranzubleiben, und Gemeinderat Siegfried Keller regte zum Nachdenken über einen anderen Standort an.

Von Seiten der Interessengemeinschaft "Billigheimer Plattform" wurde erklärt, dass sie in Räumen des alten Billigheimer Rathauses kein Café betreiben, sondern lediglich einen Treffpunkt für (ältere) Bürger mit Kaffeemaschine hätten installieren wollen. Darauf gebe es keinen Rechtsanspruch, begründete Walter die ablehnende Haltung der Verwaltung. Nachgefragt wurde, wie weit die Verhandlungen mit einem interessierten Betreiber für einen Lebensmittelmarkt in Billigheim gediehen seien. "Sie ruhen", gab Walter zurück. Anders als von Vertreterinnen der IG behauptet, betonten die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Daniel Fichter und Gerhard Bauhardt, dazu keine schriftlichen Unterlagen vorliegen zu haben.

Einvernehmlich verabschiedete der Rat den Bauantrag zur Umnutzung der ehemaligen Grundschule Waldmühlbach als Kindertagesstätte. Die vorhandenen Räume bleiben nahezu alle erhalten. Sanitär- und Eingangsbereich werden umgebaut, Küche und Schlafräume eingerichtet. Mit Kosten von 265.000 Euro wird gerechnet, wobei Malerarbeiten sowie Arbeiten für Bodenbeläge und Akustikdecken im Preis nicht enthalten sind. Die Mehrkosten von gut 60.000 Euro seien dem Brandschutz (Notausgänge, Brandschutzelemente, Rauchschutztüren, Treppenhausumbau u.a.) geschuldet, wie Markus Schaurig erklärte. In diesem Zusammenhang wird auch der Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus neu geordnet.

Nachgefragt wurde ein Kindergarten-Entwicklungsplan, der laut Hauptamtsleiter Jens Uwe Bock in Arbeit ist. Noch verhandelt werde über die Höhe der Miete, die der Träger der Einrichtung zu leisten habe. Weil keine weiteren Plätze zur Kinderbetreuung geschaffen werden, erhält die Maßnahme keine Förderung. Mit den notwendigen Planungs- und Architektenleistungen wird Architekt Lothar Schmidt beauftragt.

Die Feuerwehr Billigheim erhält neue Sprungpolster und Hebekissen. Den Auftrag dazu geht an die Firma Bastian Feuerwehrtechnik in Karlsruhe für knapp 12.000 Euro. Bei einer Gegenstimme vertagt wurden die aus gesundheitlichen Gründen erforderlichen Absaugungsanlagen in den Feuerwehrhäusern Allfeld, Katzental und Sulzbach, weil die Räte auf mindestens ein weiteres Angebot bestanden. Als einziger Bieter hatte sich die Firma Kemper GmbH aus Vreden (ca. 21.000 Euro) gemeldet.

Das Landratsamt hat die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl festgestellt. Die Amtszeit von Bürgermeister Reinhold Berberich endet am 14. April. Sein Nachfolger Martin Diblik wird am 15. April seinen Dienst im Billigheimer Rathaus antreten. Die Entscheidung über seine Besoldung wurde ohne Nennung von Gründen vertagt.